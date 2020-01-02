Общество

Газета.RuГазета.RuВ России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать184
с чего всё началось
В России вступили
 в силу поправки, согласно которым водителям разрешается предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве.
Коммерсантъ04:59

Подробнее о событии

В Национальном автомобильном союзе оценили разрешение не возить с собой полис ОСАГО

URA.Ru08:45

Эксперт оценил новые поправки в ПДД о проверках на дорогах

РИА Новости06:56

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге

RT на русском08:43

Автоэксперт прокомментировал вступление в силу в России новых поправок в ПДД

Комсомольская правда07:28

Назван плюс новых поправок в ПДД о проверках на дорогах

Lenta.ru07:55

В России разрешили показывать при проверке электронный полис ОСАГО

РБК04:32

Российские водители при проверке теперь смогут предъявлять электронный полис ОСАГО на смартфоне

Эхо Москвы05:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:45, Ашберн
Армия и оружие

Иран заявил о попытках США сорвать учения с Россией и Китаем

RT на русском 09:05
Хоккей

Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Российская газета 09:00
Политика

Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

Lenta.ru вчера в 06:56
Общество

Борющийся с раком российский врач-онколог написал прощальное письмо

Lenta.ru 07:52
Политика

Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина

Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
РИА Новости 08:46
Культура

Новогодняя серия «Простоквашино» набрала миллион просмотров

Ревизор.ру 07:52
Экономика

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
РБК вчера в 03:21
Политика

В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
RT на русском 05:18
Общество

Голландия официально прекратила существование

С 1 января 2020 года страна решила отказаться от использования названия «Голландия».
Lenta.ru вчера в 23:53
Общество

В Литве началось строительство газовой смычки с Польшей

ТАСС 07:51
Общество

Нарколог назвал смертельно опасный способ борьбы с похмельем

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
РИА Новости вчера в 17:00
Армия и оружие

Балтийский флот получит модернизированные вертолеты Ка-27М

Партия вертолетов Ка-27М недавно прошла подготовку в Ейске и готовится к эксплуатации в рядах Балтийского флота.
Дни24 04:41
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Экономика

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
РБК 09:35
Политика

Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией

Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
РБК 05:50
Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Московский Комсомолец вчера в 16:14
Происшествия

Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 26

Уточняется, что погибшим было от пяти до 60 лет. По имеющимся данным, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тыс. человек.
RT на русском 08:42
Происшествия

Появилось видео издевательств над заключенными в кемеровском СИЗО

Lenta.ru 09:31
Происшествия

В Курганской области в результате ДТП погибли три человека

В результате погибли три человека, еще шестеро, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы.
РИА Новости 08:16
Энергетика

На Украине сравнили два контракта с «Газпромом»

Если бы «Газпром» получил в новом контракте на поставку газа в Евросоюз через Украину те же условия, которых добился в 2009-м, то с удовольствием прокачивал бы в два раза больше топлива и значительно дешевле.
Lenta.ru 08:14
Хоккей

«Адмирал» не смог вовремя вылететь на матч КХЛ с «Авангардом»

Sport.ru 08:29
Происшествия

В МВД рассказали о самых популярных у карманников местах для краж

Ранее начальник отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Владислав Парамонов сообщил, что в России в 2019 году в целом на 7% сократилось количество хищений из одежды, сумок и другой ручной клади.
ТАСС 02:23
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
КП - Нижний Новгород вчера в 04:04
Политика

К границам Турции из Идлиба движется большая группа беженцев — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что к границам его страны из сирийской провинции Идлиб, где засели различные террористические организации, направляется новая большая группа беженцев.
REGNUM 06:19
Хоккей

Сборная Германии разгромила Казахстан в матче утешительного раунда МЧМ

Молодёжная сборная Германии по хоккею нанесла поражение с разгромным счетом национальной команде Казахстана в первом матче утешительного раунда молодежного чемпионата мира 2020 года за право выступления на МЧМ-2021.
REGNUM 06:58
Спорт

Большунов удивлён выступлению Хальфварссона в гонке преследования

Sport.ru 04:00
Происшествия

Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав

Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Lenta.ru 09:04
Единоборства

Глава UFC: многие верят, что Фергюсон победит Нурмагомедова

News.ru 08:20
Общество

Умер создатель БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов

Главный конструктор боевых машин пехоты второго и третьего поколений Александр Благонравов скончался на 87-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 06:16
Общество

Ливан получил ордер Интерпола на арест Карлоса Гона

Власти Ливана получили ордер, выданный Интерполом, на арест бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщил Reuters.
Коммерсантъ 09:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное