Общество

Газета.RuГазета.RuВ России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

РИА Новости03:00

В России разрешили показывать при проверке электронный полис ОСАГО

РБК04:32

Вступили в силу касающиеся проверок на дорогах поправки в ПДД

RT на русском04:17

Водителям в России разрешили предъявлять ОСАГО на смартфоне

Коммерсантъ04:59

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Эхо Москвы03:31

Водителям разрешили не возить с собой полис ОСАГО

URA.Ruвчера в 23:07

Костромским водителям разрешили не печатать электронный полис ОСАГО

ГТРК Кострома30.12.19 в 01:10
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Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Происшествия

В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком

В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.
Интерфакс вчера в 12:08
Происшествия

Появилось видео с места взрыва бытового газа в квартире в Твери

РБК 04:03
Общество

Китай приостановил фондовые операции с Великобританией

Правительство Китая временно остановило запланированные трансграничные листинги между Шанхайской и Лондонской фондовыми биржами.
ГЛАС.RU 05:06
Происшествия

Во Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей

Неизвестные уничтожили фигуру мыши, размещенную на главной площади Владивостока. Стоимость объекта — 677 тыс.рублей.
Известия вчера в 00:08
Транспорт

ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права

Собеседник агентства уточнил, что с октября вступят в силу поправки в правила проведения практического экзамена.
РИА Новости 04:12
Происшествия

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
РИА Новости вчера в 10:25
Энергетика

В «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году

Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом.
REGNUM 31.12.19 в 11:48
Происшествия

Два автобуса столкнулись в подмосковном Красногорске

Известия 02:59
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости вчера в 03:12
Музыка

Определен победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Ревизор.ру 03:49
Спорт

Большунов опередил Устюгова в гонке преследования на «Тур де Ски»

Благодаря победе в гонке преследования Большунов вышел на первое место в общем зачете «Тур де Ски».
РБК вчера в 08:53
Политика

Помпео отложил визит на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
РИА Новости вчера в 16:31
Происшествия

ИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе.
РБК 03:09
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
РИА Новости вчера в 01:12
Политика

Аксенов сравнил с шабашем шествие националистов в Киеве

Известия 03:44
Общество

В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
REGNUM 00:50
Политика

Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
Хоккей

Агент Михеева рассказал о поддержке игрока генменеджером «Торонто»

Генеральный менеджер хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифз» Кайл Дубас оказывал российскому форварду клуба Илье Михееву, после полученного им в матче команды пореза руки, большую поддержку.
REGNUM 02:15
Футбол

Кулушевски прибыл на медосмотр в «Ювентусе»

Спорт-Экспресс 04:56
Авто

АвтоВАЗ повысил цены на все автомобили Lada

Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 04:32
Происшествия

В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 03:55
Футбол

«Гранада» арендовала Фулькье у «Уотфорда» до конца сезона

Спорт-Экспресс 04:56
Политика

На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
РБК 04:45
Экономика

Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров

Российский и азербайджанский бизнесмен, президент и владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов заявил, что россияне получают низкие пенсии и зарплаты.
News.ru вчера в 23:39
Политика

Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Украинский журналист Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Газета.Ru 03:44
Происшествия

В Москве грабители не смогли унести слишком тяжелый сейф

В Москве грабители проникли в частный дом и попытались украсть сейф с 15 миллионами рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
РИА Новости 02:19
Футбол

Моуринью назвал идиотом тренера «Саутгемптона»

Sport24.ru вчера в 14:16
Политика

Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к украинскому народу несколько фраз произнес на крымско-татарском, причисляя крымчан к украинцам.
РИА Новости 02:47
Общество

МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, который обяжет граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС) при соответствующем решении властей.
Коммерсантъ вчера в 21:35
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