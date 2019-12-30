В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В России вступили в силу поправки в ПДД

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