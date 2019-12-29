Общество

Газета.RuГазета.RuВ России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
В России вступили
 в силу поправки, согласно которым водителям разрешается предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве.
Коммерсантъ04:59

Подробнее о событии

В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

РИА Новости03:00

Автоэксперт прокомментировал вступление в силу новых поправок в ПДД

RT на русском06:23

В России разрешили показывать при проверке электронный полис ОСАГО

РБК04:32

Водителям разрешили не возить ОСАГО, а автоученикам отменят штрафные баллы

Телеканал 360°05:28

Российские водители при проверке теперь смогут предъявлять электронный полис ОСАГО на смартфоне

Эхо Москвы05:32

Водителям разрешили не возить с собой полис ОСАГО

URA.Ruвчера в 23:07

ОСАГО «врезалось» в ПДД

Konkurent.ru29.12.19 в 16:39
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Экономика

В России сократился срок владения жильем для продажи его без НДФЛ

C 1 января 2020 года в законную силу вступили изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие снижение с пяти до трех лет срока владения единственным жильем, по истечении которого при продаже владельцам не нужно будет платить НДФЛ.
РИА Новости вчера в 03:00
Происшествия

В МВД рассказали о самых популярных у карманников местах для краж

Ранее начальник отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Владислав Парамонов сообщил, что в России в 2019 году в целом на 7% сократилось количество хищений из одежды, сумок и другой ручной клади.
ТАСС 02:23
Происшествия

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
РИА Новости вчера в 10:25
Происшествия

Во Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей

Известия вчера в 00:08
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ 31.12.19 в 07:18
Политика

Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам.
Lenta.ru 05:53
Общество

Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Известия вчера в 17:54
Происшествия

Актриса из фильма «Первый Мститель» подозревается в убийстве матери

REGNUM 02:41
Политика

Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией

Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
РБК 05:50
Общество

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости 04:39
Политика

В Германии заявили о готовности к полетам лишь 20 вертолетов ВС из 152

Известия 04:58
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Политика

Генпрокуратура Украины прекратила свое существование

Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:51
Культура

Потап и Настя Каменских примут участие в семейном «Голосе»

Музыкант Потап сообщил на своей страничке в Instagram, что вместе с женой певицей Настей Каменских будет участвовать в украинской версии шоу «Голос».
Телепрограмма 01:20
Политика

Зеленский поздравил Путина с Новым годом

Сегодня, 31 декабря, президент Украины Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
ИА Новороссия 31.12.19 в 05:45
Музыка

Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»

RT на русском вчера в 16:20
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Финансы

Что готовят доллар и евро: курс валют на начало 2020 года

Сюрпризы доллара и евро: чего ждать от курса валют в 2020-м >>> Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе 2 января окажется румынский лей, который установился на уровне 4,0389 в пересчете на нацвалюту.
Sputnik Молдова вчера в 13:20
Общество

В России изменились правила выгула собак опасных пород

Запрещается выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула.
Парламентская газета 31.12.19 в 19:47
Происшествия

Двое мужчин прыгнули с парашютом с балкона многоэтажки в Красноярске

Появилось видео, на котором двое мужчин, находясь на 24-м этаже на общем балконе жилого дома, расположенного на правом берегу реки в Красноярске, совершили экстремальный прыжок со специальным парашютом (бейсджампинг).
ТАСС 06:02
Шоу-бизнес

19-летняя дочь Ларисы Гузеевой показала видео с возлюбленным

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова показала, как встретила Новый год. Девушка разместила в Instagram видео и несколько фото.
ТВ Центр вчера в 09:00
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру вчера в 10:40
Общество

Нарколог предостерег от смертельно опасного способа борьбы с похмельем

Брюн добавил, что алкоголь в организме перерабатывается от трех дней до трех недель.
Известия вчера в 18:41
Футбол

Защитник киевского «Динамо» Сидклей перешёл в «Коринтианс»

По информации портала Transfermarkt, защитник киевского "Динамо" Сидклей перешел в "Коринтианс" на правах аренды.
Soccer.ru 02:09
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
iReactor 31.12.19 в 21:01
Спорт

Клебо отреагировал на приглашение Большунова

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал приглашение россиянина Александра Большунова отпраздновать его день рождения тортом и домашней водкой.
RT на русском 06:07
Футбол

Медведев назвал условие, при котором Семак продолжит работу в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что будущее Сергея Семака в петербургском клубе напрямую зависит от результатов чемпионата России.
АБН 00:16
Происшествия

Начальник Генштаба ВС Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

По меньшей мере шесть человек погибли в результате аварийной посадки вертолета на севере Тайваня.
Газета.Ru 01:33
Транспорт

ГИБДД усилила контроль за пьяными водителями по всей России

ГИБДД усиливает контроль за нетрезвыми водителями в течение всех праздничных дней, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 05:44
Общество

Путин поздравил с днем рождения Григоровича

Российская газета 04:32
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