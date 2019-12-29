Общество
РИА НовостиВ России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД. Постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
В России вступили в силу поправки, согласно которым водителям разрешается предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве.Коммерсантъ04:59
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