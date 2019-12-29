Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД. Постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
В России вступили
 в силу поправки, согласно которым водителям разрешается предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве.
Коммерсантъ04:59

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Назван плюс новых поправок в ПДД о проверках на дорогах

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