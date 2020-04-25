Экономика
REGNUMВ России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей
Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
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Происшествия
В Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом
RT на русском 11:17
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
Происшествия
Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
В Подмосковье правоохранители начали проверку после вечеринки в ЖК "Бутово парк 2" в Ленинском городском округе, когда местные жители собрались толпой во дворе дома.
Газета.Ru 11:34
Происшествия
В Башкирии во время самоизоляции устроили вечеринку в клубе
Российская газета 10:40
Общество
В России продлён срок действия сертификатов на жилье для молодых семей
Москва, 26 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Сроки действия и подачи сертификатов на приобретение или строительство жилья для молодых семей в России продлены с семи до девяти месяцев.
REGNUM 12:18
Авто
В России перестали продавать самый дешевый автомобиль в мире
Осень 2016 года в России начали продавать индийский Bajaj Qute, считающийся самым дешевым автомобилем в мире.
Вести.Ru 24 апреля в 07:27
Здоровье
Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса
Палата интенсивной терапии может считаться наиболее опасным местом во время пандемии, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 10:20
Шоу-бизнес
Ольга Бузова подшутила над карьерой Дмитрия Тарасова
Телеведущая и певица Ольга Бузова подшутила над карьерой своего бывшего супруга, футболиста Дмитрия Тарасова.
Peterburg2.ru 11:05
Общество
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу
Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 24 апреля в 07:39
Религия
Российский священник проклял сторонников закрытия храмов из-за коронавируса
Lenta.ru 11:21
Политика
Песков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом
Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним.
REGNUM 11:30
Экономика
В Госдуму внесен закон о запрете немотивированных блокировок счетов
Согласно антиотмывочному законодательству, банк должен отказать в проведении операции или расторгнуть договор счета, если у клиента не хватает какого-то документа, подтверждающего его добросовестность, или же если есть основания подозревать, что операция проводится для отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.
Российская газета вчера в 07:27
Общество
Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом
Режим ограничений Режим ограничений, введенных в России из-за ситуации с распространением коронавируса, сыграл свою максимально положительную роль, сообщила Попова.
ТАСС 07:15
Политика
Зеленский предложил подготовить план развития Чернобыля
«Президент предложил руководителю чернобыльской зоны отчуждения представить план развития этой территории», — заявил он.
RT на русском 10:37
Общество
В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках
В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса.
РБК 07:23
Общество
Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом
Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
Наука
Коронавирус и мелкие частицы, доказано: атмосферные частицы переносят вирус (Corriere della Sera, Италия) (Corriere Della Sera)
Итальянская ассоциация медицины окружающей среды (SIMA) выступила с заявлением, что следы РНК SARS-Cov-2 были обнаружены во взвеси (PM10), мельчайших частицах.
ИноСМИ 11:34
Единоборства
Попавший в больницу отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о самочувствии
Ранее стало известно, что 57-летний тренер и отец Нурмагомедова попал в больницу, где его обследуют на наличие коронавируса.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 07:25
Авто
Обновленный внедорожник Ford Everest вышел в продажу
Компания Ford объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Ford Everest.
Новые автомобили 00:40
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
BFM.ru 01:40
Недвижимость
Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС 23 апреля в 13:24
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
Общество
Режим самоизоляции в России могут продлить еще на две недели
В России могут продлить еще на две недели режим самоизоляции. С такими рекомендациями выступила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
Петербургский дневник 24 апреля в 13:45
Общество
Из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Накануне из жизни ушла Юлия Ларионова, занимающая должность главного редактора крупнейшей радиостанции «Русское радио».
Bimru.ru вчера в 06:01
Шоу-бизнес
Актрису Маргариту Терехову не навещают родственники
Сиделки круглосуточно ухаживают за Тереховой и даже делают ей прическу и наносят на лицо крем, отмечает невестка актрисы.
RuNews24.ru 04:19
Шоу-бизнес
Елизавета Туктамышева хочет сниматься в кино
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что хотела попробовать свои силы в кино.
Вести.Ru 11:22
Общество
Правительство утвердило правила возмещения затрат туроператорам
"Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.
РИА Новости 11:47