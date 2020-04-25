Экономика

REGNUMREGNUMВ России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей

Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП

Известиявчера в 04:31

Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для пострадавших МСП

РБКвчера в 05:32

Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для МСП

Коммерсантъвчера в 04:34

Песня 99-летнего ветерана, закрытие вестибюлей метро. Главное о коронавирусе за 25 апреля

ТАССвчера в 12:37

Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для МСП

RT на русскомвчера в 04:30

Российским компаниям дали отсрочку по выплатам из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 04:21

Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП

РИА Новостивчера в 04:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 12:35, Ашберн
Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом

RT на русском 11:17
257
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
1,5K
Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
1,7K
Происшествия

Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку

В Подмосковье правоохранители начали проверку после вечеринки в ЖК "Бутово парк 2" в Ленинском городском округе, когда местные жители собрались толпой во дворе дома.
Газета.Ru 11:34
774
Происшествия

В Башкирии во время самоизоляции устроили вечеринку в клубе

Российская газета 10:40
7
Общество

В России продлён срок действия сертификатов на жилье для молодых семей

Москва, 26 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Сроки действия и подачи сертификатов на приобретение или строительство жилья для молодых семей в России продлены с семи до девяти месяцев.
REGNUM 12:18
Авто

В России перестали продавать самый дешевый автомобиль в мире

Осень 2016 года в России начали продавать индийский Bajaj Qute, считающийся самым дешевым автомобилем в мире.
Вести.Ru 24 апреля в 07:27
110
Общество

В Курской области от коронавируса умер глава Железногорской епархии

Коммерсантъ 09:01
564
Здоровье

Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса

Палата интенсивной терапии может считаться наиболее опасным местом во время пандемии, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 10:20
3
Шоу-бизнес

Ольга Бузова подшутила над карьерой Дмитрия Тарасова

Телеведущая и певица Ольга Бузова подшутила над карьерой своего бывшего супруга, футболиста Дмитрия Тарасова.
Peterburg2.ru 11:05
3
Общество

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу

Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 24 апреля в 07:39
497
Религия

Российский священник проклял сторонников закрытия храмов из-за коронавируса

Lenta.ru 11:21
266
Политика

Песков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом

Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним.
REGNUM 11:30
3,9K
Экономика

В Госдуму внесен закон о запрете немотивированных блокировок счетов

Согласно антиотмывочному законодательству, банк должен отказать в проведении операции или расторгнуть договор счета, если у клиента не хватает какого-то документа, подтверждающего его добросовестность, или же если есть основания подозревать, что операция проводится для отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.
Российская газета вчера в 07:27
106
Общество

Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом

Режим ограничений Режим ограничений, введенных в России из-за ситуации с распространением коронавируса, сыграл свою максимально положительную роль, сообщила Попова.
ТАСС 07:15
255
Политика

Зеленский предложил подготовить план развития Чернобыля

«Президент предложил руководителю чернобыльской зоны отчуждения представить план развития этой территории», — заявил он.
RT на русском 10:37
Общество

В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках

В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса.
РБК 07:23
255
Шоу-бизнес

Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

ТАСС 08:01
10
Общество

Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
477
Наука

Коронавирус и мелкие частицы, доказано: атмосферные частицы переносят вирус (Corriere della Sera, Италия) (Corriere Della Sera)

Итальянская ассоциация медицины окружающей среды (SIMA) выступила с заявлением, что следы РНК SARS-Cov-2 были обнаружены во взвеси (PM10), мельчайших частицах.
ИноСМИ 11:34
Единоборства

Попавший в больницу отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о самочувствии

Ранее стало известно, что 57-летний тренер и отец Нурмагомедова попал в больницу, где его обследуют на наличие коронавируса.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 07:25
19
Авто

Обновленный внедорожник Ford Everest вышел в продажу

Компания Ford объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Ford Everest.
Новые автомобили 00:40
3
Экономика

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
BFM.ru 01:40
2,8K
Недвижимость

Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС 23 апреля в 13:24
1,5K
Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
123
Общество

Режим самоизоляции в России могут продлить еще на две недели

В России могут продлить еще на две недели режим самоизоляции. С такими рекомендациями выступила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
Петербургский дневник 24 апреля в 13:45
4,4K
Общество

Из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Накануне из жизни ушла Юлия Ларионова, занимающая должность главного редактора крупнейшей радиостанции «Русское радио».
Bimru.ru вчера в 06:01
112
Шоу-бизнес

Актрису Маргариту Терехову не навещают родственники

Сиделки круглосуточно ухаживают за Тереховой и даже делают ей прическу и наносят на лицо крем, отмечает невестка актрисы.
RuNews24.ru 04:19
Шоу-бизнес

Елизавета Туктамышева хочет сниматься в кино

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что хотела попробовать свои силы в кино.
Вести.Ru 11:22
Общество

Правительство утвердило правила возмещения затрат туроператорам

"Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.
РИА Новости 11:47
14
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное