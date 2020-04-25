Экономика
REGNUMВ России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей
Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
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Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Общество
В Белоруссии отмечен рекордный рост числа инфицированных коронавирусом
В Белоруссии за сутки выявлено 817 человек с коронавирусом, общее количество заболевших составляет 9 590, сообщает БелТА со ссылкой на Минздрав республики.
Московский Комсомолец 06:28
Экономика
Кудрин призвал не скупиться на трату средств из ФНБ в этом году
Ранее, 19 апреля, глава Минфина отмечал, что даже при нынешних ценах на нефть средств ФНБ к концу 2020 года хватит для выполнения всех бюджетных обязательств вплоть до 2024 года.
Известия 05:21
Общество
На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 07:27
Армия и оружие
В Бурятии требуется более тысячи военнослужащих-контрактников
В прошлом году более 100 военнослужащих Бурятии отмечены государственными наградами, 250 человек – ведомственными наградами.
Информ Полис online 03:26
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
Технологии
Обновление Windows удалило файлы пользователей
«Все файлы старше одной недели удаляются без уведомления или перемещаются в корзину», — поделился опытом один из пользователей Windows 10.
Evo-rus.com вчера в 07:51
Политика
США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
Общество
В Петербурге задержали певца Максима Леонидова
РИА Новости 07:35
Общество
Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае
Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Газета.Ru вчера в 11:22
Общество
Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:39
Политика
Грузия пообещала отозвать посла с Украины из-за Саакашвили
Ранее экс-глава Грузии Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему занять пост вице-премьера по реформам.
RuNews24.ru вчера в 08:59
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Футбол
Уткин заявил, что «Зенит» разоряет РПЛ
Известный журналист, комментатор и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал во время прямого эфира на своем канале рассказал об отношении к санкт-петербургскому "Зениту", который неоднократно ранее называл "Империей зла".
ProstoProSport 00:48
Экономика
Мосгорстат назвал среднюю зарплату в Москве на начало года
Средняя зарплата в Москве в январе этого года составила 88,9 тыс. рублей.
Известия 02:20
Здоровье
У студентки медвуза во Владивостоке обнаружили коронавирус
Студентка ТГМУ, работающая медсестрой в Краевой детской клинической больнице №1, экспресс-тест показала наличие коронавируса.
ДВ-РОСС 07:11
Происшествия
У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус
У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
РБК 05:49
Общество
В России за сутки выявили 5849 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России медицинские сотрудники зарегистрировали 5849 новых случаев коронавируса.
Мой Брянск вчера в 03:46
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета вчера в 09:45
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 23 апреля в 03:56
Энергетика
В России задумались о сжигании добытой нефти из-за низкого спроса
Мелкие российские нефтяные предприятия рискуют лишиться возможности продавать добытую нефть.
News.ru вчера в 12:25
Общество
Попова назвала условие прекращения передачи коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
РИА Новости вчера в 19:48
Кино
«Эвакуация» с Крисом Хемсвортом получила противоречивые отзывы
В Сети появились первые отзывы о боевике. На агрегаторе критических статей Rotten Tomatoes фильм получил в основном положительные отзывы.
Культуромания вчера в 02:41
Игры
Бесплатные игры в Epic Games Store: For the King, Amnesia и Crashlands
Через неделю, с 30 апреля, пользователи сервиса смогут забрать две игры: Amnesia: The Dark Descent — культовый хоррор от создателей Penumbra; Crashlands — сюжетный ролевой экшен с элементами выживания и ставкой на крафтинг.
Игромания.ру 23 апреля в 11:23
Политика
Сатановский задал власти неудобные и жесткие вопросы про самоизоляцию
Авторитетный политолог, возглавляющий "Институт Ближнего Востока", Евгений Сатановский отметил, что вопросов к российской власти о длительной самоизоляции накопилось уже немало.
Южный Федеральный 06:34
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру вчера в 06:39
Общество
Заражённых коронавирусом выявили ещё в двух районах Смоленской области
Напомним, губератор Смоленской области посетил Вяземский район, где в местном доме-интернате определили очаг коронавируса, и провёл тематическое совещание.
О чем говорит Смоленск 23 апреля в 05:48
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52