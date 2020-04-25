Экономика

REGNUMREGNUMВ России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей

Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
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Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для МСП

RT на русскомвчера в 04:30

Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для пострадавших МСП

РБКвчера в 05:32

Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для МСП

Коммерсантъвчера в 04:34

Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП

Известиявчера в 04:31

Песня 99-летнего ветерана, закрытие вестибюлей метро. Главное о коронавирусе за 25 апреля

ТАССвчера в 12:37

Российским компаниям дали отсрочку по выплатам из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 04:21

Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП

РИА Новостивчера в 04:03
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Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

Коммерсантъ 04:52
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Общество

В Московской духовной академии 52 человека заразились коронавирусом

В Московской духовной академии (МДА) в подмосковном Сергиевом Посаде 52 человека заразились коронавирусом.
Газета.Ru 13:06
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Общество

Коронавирус выявили у 874 российских военных

У 874 российских военных подтвердился коронавирус, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 13:43
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Политика

В КНДР опровергают слухи о смерти Ким Чен Ына

Пхеньян, 26 апреля 2020, 01:30 — REGNUM Сообщения в прессе о смерти лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности, заявил 25 апреля глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос.
REGNUM вчера в 18:30
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Наука

Шкала кошачьих гримас показала эффективность в реальном времени

Канадские ученые показали, что надежно определять уровень боли у кошек по специальной шкале можно не только по фотографиям, но и в реальном времени, сообщается в PeerJ.
N+1 24 апреля в 14:44
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Политика

Песков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом

Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним.
REGNUM 11:30
4,8K
Политика

Путин упростил получение гражданства России

Президент России Владимир Путин в пятницу, 24 апреля, подписал закон, упрощающий получение российского гражданства.
РИА Оренбуржье 24 апреля в 05:53
3K
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подарила сыну на 30-летие автомобиль

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что сделала своему сыну от первого брака роскошный подарок на его день рождения.
Московский Комсомолец 08:52
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Общество

Премьер Италии анонсировал послабление карантина

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что правительство Италии вводит послабление карантина в стране, связанного с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 15:09
Общество

В Курской области от коронавируса умер глава Железногорской епархии

В Курской областной клинической инфекционной больнице умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин.
Коммерсантъ 09:01
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
811
Общество

Сегодня в Воронеже начали строительство инфекционной больницы

Гудвилл.онлайн вчера в 02:50
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Общество

В Москве за сутки умер 31 человек с коронавирусом

В столице за сутки скончался 31 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб по мониторингу за ситуацией с COVID-19.
Коммерсантъ 14:37
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Музыка

Песню «На поле танки грохотали» спел австралийский хор на самоизоляции

Военную песню «На поле танки грохотали» исполнил австралийский хор Dustyesky по видеосвязи 24 апреля, на канале RT в YouTube.
ИА Красная Весна 24 апреля в 14:20
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Общество

Весь МЧС Чечни побрился налысо вслед за Кадыровым

Московский Комсомолец 02:35
241
Общество

Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

ТАСС 05:17
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Общество

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском 12:06
49
Общество

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все монахи

Ранее СМИ писали о том, что тестировать всех священников на COVID-19 по распоряжению мэра Виталия Кличко начали только после того, как инфекция широко распространилась по Лавре.
Российская газета 11:06
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Наука

Останки лягушки впервые нашли в Антарктиде

Группа ученых из Швеции, Аргентины и Швейцарии обнаружила фрагменты скелета лягушки, которая обитала на территории Антарктиды миллионы лет назад.
Известия вчера в 20:02
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Здоровье

Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса

Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет числа молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru 15:14
Политика

Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу

Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия вчера в 09:28
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Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

RT на русском 09:36
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Общество

Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе

Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru вчера в 22:14
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
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Армия и оружие

Как Польша проиграла Украину

Несмотря на неоднократные требования Антанты о перемирии, украинско-польская война продолжалась до оккупации Польшей Западной Украины и Холмщины летом 1919 г.
Ведомости 14:48
Общество

Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью нейрохирурга

Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью нейрохирурга Александровской больницы Алексея Филиппова.
Piter.tv 13:05
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Происшествия

В Петербурге по Будапештской улице бегал голый мужчина

Во Фрунзенском районе Северной столицы прохожие стали случайными свидетелями того, как голый мужчина бегал по Санкт-Петербургу.
Online47.ru 01:33
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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru вчера в 02:46
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Технологии

Отоларинголог опроверг заявления об опасности смартфонов при пандемии

Редакция iReactor связалась с врачом-отоларингологом из университета имени И. М. Сеченова Юрием Ульяновым, чтобы выяснить, опасно ли использование смартфонов во время пандемии.
iReactor 13:38
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