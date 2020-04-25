Экономика
REGNUMВ России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей
Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
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Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
Коммерсантъ 04:52
Общество
В Московской духовной академии 52 человека заразились коронавирусом
В Московской духовной академии (МДА) в подмосковном Сергиевом Посаде 52 человека заразились коронавирусом.
Газета.Ru 13:06
Общество
Коронавирус выявили у 874 российских военных
У 874 российских военных подтвердился коронавирус, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 13:43
Политика
В КНДР опровергают слухи о смерти Ким Чен Ына
Пхеньян, 26 апреля 2020, 01:30 — REGNUM Сообщения в прессе о смерти лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности, заявил 25 апреля глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос.
REGNUM вчера в 18:30
Наука
Шкала кошачьих гримас показала эффективность в реальном времени
Канадские ученые показали, что надежно определять уровень боли у кошек по специальной шкале можно не только по фотографиям, но и в реальном времени, сообщается в PeerJ.
N+1 24 апреля в 14:44
Политика
Песков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом
Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним.
REGNUM 11:30
Политика
Путин упростил получение гражданства России
Президент России Владимир Путин в пятницу, 24 апреля, подписал закон, упрощающий получение российского гражданства.
РИА Оренбуржье 24 апреля в 05:53
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подарила сыну на 30-летие автомобиль
Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что сделала своему сыну от первого брака роскошный подарок на его день рождения.
Московский Комсомолец 08:52
Общество
Премьер Италии анонсировал послабление карантина
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что правительство Италии вводит послабление карантина в стране, связанного с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 15:09
Общество
В Курской области от коронавируса умер глава Железногорской епархии
В Курской областной клинической инфекционной больнице умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин.
Коммерсантъ 09:01
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
Общество
Сегодня в Воронеже начали строительство инфекционной больницы
Гудвилл.онлайн вчера в 02:50
Общество
В Москве за сутки умер 31 человек с коронавирусом
В столице за сутки скончался 31 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб по мониторингу за ситуацией с COVID-19.
Коммерсантъ 14:37
Музыка
Песню «На поле танки грохотали» спел австралийский хор на самоизоляции
Военную песню «На поле танки грохотали» исполнил австралийский хор Dustyesky по видеосвязи 24 апреля, на канале RT в YouTube.
ИА Красная Весна 24 апреля в 14:20
Общество
Весь МЧС Чечни побрился налысо вслед за Кадыровым
Московский Комсомолец 02:35
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском 12:06
Общество
В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все монахи
Ранее СМИ писали о том, что тестировать всех священников на COVID-19 по распоряжению мэра Виталия Кличко начали только после того, как инфекция широко распространилась по Лавре.
Российская газета 11:06
Наука
Останки лягушки впервые нашли в Антарктиде
Группа ученых из Швеции, Аргентины и Швейцарии обнаружила фрагменты скелета лягушки, которая обитала на территории Антарктиды миллионы лет назад.
Известия вчера в 20:02
Здоровье
Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса
Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет числа молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru 15:14
Политика
Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу
Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия вчера в 09:28
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском 09:36
Общество
Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе
Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru вчера в 22:14
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
Армия и оружие
Как Польша проиграла Украину
Несмотря на неоднократные требования Антанты о перемирии, украинско-польская война продолжалась до оккупации Польшей Западной Украины и Холмщины летом 1919 г.
Ведомости 14:48
Общество
Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью нейрохирурга
Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью нейрохирурга Александровской больницы Алексея Филиппова.
Piter.tv 13:05
Происшествия
В Петербурге по Будапештской улице бегал голый мужчина
Во Фрунзенском районе Северной столицы прохожие стали случайными свидетелями того, как голый мужчина бегал по Санкт-Петербургу.
Online47.ru 01:33
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
Вести.Ru вчера в 02:46
Технологии
Отоларинголог опроверг заявления об опасности смартфонов при пандемии
Редакция iReactor связалась с врачом-отоларингологом из университета имени И. М. Сеченова Юрием Ульяновым, чтобы выяснить, опасно ли использование смартфонов во время пандемии.
iReactor 13:38