Экономика
REGNUMВ России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей
Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 08:43, Ашберн
Политика
Китайские власти направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына
В Северную Корею власти Китая направили группу медэкспертов.
ToDay News Ufa 00:52
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Шоу-бизнес
Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко умер в США
Известия вчера в 21:53
Экономика
Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей
Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 08:59
Политика
Кравчук назвал виновного в бедах Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал Петра Порошенко виновником бедности страны.
РИА Новости 06:17
Космос
Земные бактерии могут стать потенциально опасными в космосе
Попавшие в космос земные микроорганизмы могут измениться и стать опасными.
Российская газета 05:45
Общество
73 новых случая коронавируса подтвердили в Тульской области
На 25 апреля в Тульской области подтверждено 578 случаев заражения коронавирусом, из них 59 человек выздоровели, в том числе двое за минувшие сутки (жительницы Алексина и села Пахомово Заокского района), 4 — скончались.
Kursk.com 06:26
Футбол
Игрок «Реала» назвал Гвардиолу лучшим тренером в истории футбола
Испанский полузащитник «Арсенала» Дани Себальос, права на которого принадлежат «Реалу», оценивая уровень главного тренера команды Микеля Артеты, похвалил другого испанского специалиста — Хосепа Гвардиолу.
Sport24.ru 00:23
Общество
Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:39
Политика
Лукашенко анонсировал появление новой конституции Белоруссии
В ближайшие пять лет в Белоруссии, скорее всего, появится новая конституция.
Lenta.ru 06:00
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
Здоровье
В Пермском крае выявили 55 новых случаев коронавируса
В Пермском крае выявлено рекордное число заболевших коронавирусом – за сутки число пациентов с COVID-19 выросло сразу на 55 человек.
Рифей-Пермь 06:41
Транспорт
Вестибюли 13 станций метро Москвы закроют с 26 апреля
Вестибюли 13 станций метро Москвы закроют с 26 апреля.
Газета.Ru 08:13
Общество
В заражении военных на авианосце ВМС США нашли аномалию
РИА Новости 06:39
Происшествия
В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции
В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 05:12
Футбол
Вадим Евсеев назвал имя судьи, которого «видеть не может»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев у себя в инстаграме вспомнил игровую карьеру, во время которой судьи часто давали ему карточки.
Спорт день за днем 07:50
Общество
Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае
Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
Здоровье
В Петербурге от коронавируса умер врач
В петербургской больнице имени Боткина скончался врач Сергей Белошицкий с подтвержденным коронавирусом, сообщил «Петербургский дневник».
Санкт-Петербургские ведомости 03:15
Музыка
Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»
Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н вчера в 09:56
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Экономика
Кудрин прогнозирует рост безработицы в России
Москва, 25 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует существенный рост безработицы на фоне коронавируса.
REGNUM 05:42
Общество
В Петербурге задержали певца Максима Леонидова
РИА Новости 07:35
Политика
Сатановский задал власти неудобные и жесткие вопросы про самоизоляцию
Авторитетный политолог, возглавляющий "Институт Ближнего Востока", Евгений Сатановский отметил, что вопросов к российской власти о длительной самоизоляции накопилось уже немало.
Южный Федеральный 06:34
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Экономика
В России банкам хотят запретить блокировать счета без причины
Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ 08:29
Экономика
Миронов назвал абсурдной позицию Набиуллиной по раздаче денег
Москва, 25 апреля 2020, 14:41 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов назвал странными выводы главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что раздача денег населению приведет к росту инфляции, передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля.
REGNUM 07:41
Происшествия
В Уфе проводят проверку по факту дезорганизации работы колонии
Сообщается, что пострадавших нет. По факту дезорганизации деятельности исправительной колонии следователи проводят проверку.
REGNUM 08:00
Общество
На Ставрополье умер медик, работавший с зараженными коронавирусом
Медик, оказывавший помощь пациентам с коронавирусом, умер в Ставропольском крае.
ТАСС 03:55
Общество
Глава новосибирского МВД уходит в отставку
Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 06:38