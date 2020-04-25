Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей

Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 605

Экономика Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года. 17

Общество 73 новых случая коронавируса подтвердили в Тульской области На 25 апреля в Тульской области подтверждено 578 случаев заражения коронавирусом, из них 59 человек выздоровели, в том числе двое за минувшие сутки (жительницы Алексина и села Пахомово Заокского района), 4 — скончались. 177

Футбол Игрок «Реала» назвал Гвардиолу лучшим тренером в истории футбола Испанский полузащитник «Арсенала» Дани Себальос, права на которого принадлежат «Реалу», оценивая уровень главного тренера команды Микеля Артеты, похвалил другого испанского специалиста — Хосепа Гвардиолу.

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Футбол Вадим Евсеев назвал имя судьи, которого «видеть не может» Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев у себя в инстаграме вспомнил игровую карьеру, во время которой судьи часто давали ему карточки.

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Экономика Кудрин прогнозирует рост безработицы в России Москва, 25 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует существенный рост безработицы на фоне коронавируса. 20

Здоровье Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов. 1,1K

Экономика Миронов назвал абсурдной позицию Набиуллиной по раздаче денег Москва, 25 апреля 2020, 14:41 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов назвал странными выводы главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что раздача денег населению приведет к росту инфляции, передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля. 1,7K