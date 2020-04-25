Экономика

REGNUMREGNUMВ России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей

Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
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Российские истребители Су-27 были подняты в небо для сопровождения бельгийских самолетов возле границы.
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