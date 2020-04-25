Экономика
REGNUMВ России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей
Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
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Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости 04:08
Экономика
Экономист Андрей Нечаев прокомментировал стычку ЦБ и Глазьева
Ученый-экономист Андрей Нечаев прокомментировал ситуацию в разговоре с корреспондентом МК.
Московский Комсомолец 23 апреля в 11:48
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Здоровье
В Тверской области обнаружено 27 новых случаев заражения коронавирусом
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области сообщает, что по данным на 23 апреля подтверждено 27 новых случаев заболевания.
Tverlife 23 апреля в 03:50
Общество
В России за сутки выявлено 5849 случаев заражения коронавирусом
Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 5849 случая заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионе.
Моссовет вчера в 03:36
Здоровье
В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
Здоровье
Коронавирус добрался до краевой детской больницы во Владивостоке
Правительство Приморского края приняло решение с сегодняшнего дня всех студентов и ординаторов, которые работают в опасных условиях в больницах и поликлиниках – имеют непосредственный контакт с возможными носителями коронавирусной инфекции – расселить из общежитий в гостиницы Владивостока.
PrimaMedia.ru 05:05
Общество
В Белоруссии отмечен рекордный рост числа инфицированных коронавирусом
В Белоруссии за сутки выявлено 817 человек с коронавирусом, общее количество заболевших составляет 9 590, сообщает БелТА со ссылкой на Минздрав республики.
Московский Комсомолец 06:28
Футбол
Уткин заявил, что «Зенит» разоряет РПЛ
Известный журналист, комментатор и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал во время прямого эфира на своем канале рассказал об отношении к санкт-петербургскому "Зениту", который неоднократно ранее называл "Империей зла".
ProstoProSport 00:48
Общество
В Севастополе подтвердили пять новых случаев заражения SARS-CoV-2
Севастополь, 25 апреля 2020, 12:48 — REGNUM В Севастополе подтверждено пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 05:48
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу
Вдобавок зампред СПЧ предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
РИА Новости вчера в 20:45
Здоровье
Иван Белозерцев: «Пензенские больницы переполнены»
Губернатор Пензенской области провел прямой эфир в своем аккаунте во "Вконтакте", отвечая на вопросы по коронавирусу.
Stolica58.ru 04:08
Армия и оружие
Подмосковье запросило помощь Минобороны в борьбе с коронавирусом
Военные медики помогут в лечении заразившихся коронавирусом в Подмосковье, сообщил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости вчера в 10:38
Футбол
Агент Трабукки спрогнозировал состав сборной России после указа Путина о гражданстве
24 апреля Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства России.
Чемпионат 05:31
Наука
Куда бежать в случае зомби-апокалипсиса?
В 2015 году группа эпидемиологов и математиков из Корнеллского университета в США смоделировала распространение зомби-инфекции; ученые пришли к выводу, что при мало-мальски реалистичных сценариях зомби-апокалипсиса человечеству не выжить, но если шанс и есть, то он есть у тех, кто успеет перебраться в глушь, в Скалистые горы.
Популярная механика вчера в 11:18
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Наука
Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей
Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука вчера в 10:28
Недвижимость
Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС 23 апреля в 13:24
Армия и оружие
Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16
Два российских истребителя Су-27 идентифицировали и сопроводили самолёт F-16 Военно-воздушных сил Бельгии.
RT на русском 05:07
Общество
В Петербурге задержали певца Максима Леонидова
В Петербурге задержали певца Максима Леонидова.
Эхо Москвы 06:30
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Российская газета вчера в 09:45
Общество
Чехия открыла границы для выезда за рубеж
Напомним, что власти Чехии закрыли границы 16 марта. По последним данным, в стране зарегистрировано 7 188 случаев заражения коронавирусом.
Дни.ру вчера в 03:58
Музыка
Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»
По итогам зрительского СМС-голосования победила Олеся Казаченко.
Российская газета вчера в 19:58
Экономика
Кудрин призвал в 2020 году потратить «побольше» средств ФНБ
В этом году необходимо потратить «побольше» средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на фоне кризиса, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
Коммерсантъ 05:38
Экономика
Исаев считает «расшатыванием ситуации» призывы потратить весь ФНБ из-за пандемии
По словам депутата, некоторые политические силы используют естественное недовольство граждан, которые вынуждены находиться на самоизоляции и у которых падают доходы, для "борьбы против нашей страны".
ТАСС вчера в 09:42
Общество
В Москве за сутки скончался 41 пациент с коронавирусом
В столице за последние сутки умер 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Большинство из них имели сопутствующие заболевания.
ТВ Центр вчера в 14:45
Общество
«Союзмультфильм» намерен отобрать права на Чебурашку у японцев
Киностудия "Союзмультфильм" намерена вернуть права на использование образа Чебурашки, переданные японской компании более 15 лет назад, об этом пишет "Интерфакс" ссылаясь на пресс-службу киностудии.
Neva.Today вчера в 08:25
Футбол
«Чаще всего меня удалял Сухина». Евсеев вспомнил о случаях неоднозначного судейства в бытность игроком
Арбитр Ключников удалил у нас двух игроков, а когда при счете 2:3 поставил в ворота хозяев пенальти, подбежал боковой и заставил отменить решение.
Спорт-Экспресс 06:05