Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей

Футбол Видео с реакцией Агуэро на промах своей копии в FIFA 20 стало вирусным После промаха Агуэро схватился за голову, как и его прототип в игре. Этот момент попал на видео, после чего ролик стал вирусным в сети.

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Политика Песков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним. 5,4K

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