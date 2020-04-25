Экономика
REGNUMВ России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей
Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
Читать в источнике
Оценить70
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 18:42, Ашберн
Футбол
Видео с реакцией Агуэро на промах своей копии в FIFA 20 стало вирусным
После промаха Агуэро схватился за голову, как и его прототип в игре. Этот момент попал на видео, после чего ролик стал вирусным в сети.
Спорт-Экспресс 16:56
Общество
Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса
Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
Политика
Что случилось с Ким Чен Ыном
Продолжают поступать слухи о смерти Ким Чен Ына и о панике в Пхеньяне.
Взгляд.ру 12:56
Политика
Песков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом
Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним.
REGNUM 11:30
Общество
Борис Джонсон вернулся на Даунинг-стрит
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит после выздоровления от коронавируса, сообщает Sky News со ссылкой на источник.
Москва 24 15:04
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
Экономика
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:27
Здоровье
Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса в регионе
Глава Бурятии Алексей Цыденов в воскресенье, 26 апреля, заявил, что врачи городской больницы №4 Улан-Удэ спровоцировали вспышку коронавирусной инфекции в регионе.
Известия 14:13
Армия и оружие
США развернут вблизи Камчатки 54 истребителя пятого поколения F-35A
США к 2021 году развернут на Аляске 54 истребителя пятого поколения F-35A Lightning II, что позволит им значительно укрепить свое боевое присутствие в Арктике и пограничных с Россией районах.
Газета.Ru 01:36
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском 17:15
Кино
Премьера фильма «Безупречный» пройдет онлайн
Санкт-Петербургские ведомости 02:40
Интернет
Microsoft добавила новую рекламу в Windows 10
Microsoft добавила новую рекламу в Windows 10. Теперь компания продвигает браузер Microsoft Edge через поле поиска.
Ferra 13:29
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые практически не ломаются
Основной критерий отбора заключался в числе обращений автовладельцев в сервисные центры в течение 2-3 лет.
Evo-rus.com 24 апреля в 05:26
Общество
Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости вчера в 06:07
Киберспорт
Записи стримов гитариста DragonForce удаляют на Twitch из-за копирайта. Он исполняет треки своей группы
Гитарист группы DragonForce Герман Ли негативно оценил систему автоматических удалений и мьютов записей на Twitch.
Cyber.sports.ru 14:59
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
Происшествия
В Петербурге умер от коронавируса нейрохирург Александровской больницы
Завотделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов умер в клинической инфекционной больнице имени Боткина.
BFM.ru 07:38
Технологии
Новый Test Drive Unlimited могут анонсировать в мае
Анонс новой части Test Drive Unlimited может состояться в мае.
CyberSport.ru 17:31
Общество
Въезд в Нижегородскую область будет ограничен
Губернатор Глеб Никитин написал в Instagram, что принял решение ужесточить въезд на территорию региона уже на следующей неделе.
Московский Комсомолец Нижний Новгород 02:08
Авто
Новый Volkswagen Jetta в России появится уже в мае
Седан Volkswagen Jetta нового поколения, российские спецификации которого стали известны прошлой осенью, доберется до дилеров уже в мае.
Автоновости дня вчера в 05:05
Общество
Билл Гейтс оценил сроки промышленного производства вакцины от COVID-19
Сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс предположил, что наладить промышленное производство вакцины от коронавирусной инфекции возможно в ближайшие два года.
Вечерняя Москва 16:56
Космос
Земные бактерии могут стать потенциально опасными в космосе
Попавшие в космос земные микроорганизмы могут измениться и стать опасными.
Российская газета вчера в 05:45
Армия и оружие
Генштаб ВСУ сообщил об успешном испытании ракеты «Ольха-М»
RT на русском вчера в 11:58
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 15:53
Политика
Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией
Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 24 апреля в 05:46
Общество
Белоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в размере до $2,5 млрд
Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что республика видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса COVID-19 в размере до $2,5 млрд.
RT на русском 15:43
Политика
Рогозин не хочет объединяться с Маском
Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отверг возможность сотрудничества с Илоном Маском, так как его компания SpaceX является подрядчиком Пентагона.
Вести.Ru 12:55
Шоу-бизнес
Сын Максима Галкина исполнил песню на французском языке
Артист поделился в Instagram роликом, в котором его сын Гарри поёт Non, je ne regrette rien Максим Галкин часто выкладывает в соцсеть ролики с детьми - Гарри и Лизой.
Inc-news.ru вчера в 07:17
Общество
Арендаторы смогут автоматически продлить договоры
Арендаторы смогут автоматически продлить договоры Договоры аренды земли в госсобственности можно будет на три года продлить в автоматическом режиме — соответствующий механизм должен разработать Росреестр.
Коммерсантъ 18:35