Экономика
REGNUMВ России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей
Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
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«ВТБ Лизинг» готовит пакетное решение для малого и среднего бизнеса по отсрочке платежей
Будущее России. Национальные проекты24 апреля в 05:40
Испытано на себе: как бизнесмены Белгородской области пытаются получить помощь банков
Бел.Ру24 апреля в 03:14
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Общество
В Чехии разрешили гражданам выезжать за границу
В Чехии сняли запрет на свободное передвижение граждан из-за пандемии коронавируса, также разрешен выезд за рубеж.
Национальная служба новостей 23 апреля в 17:19
Здоровье
Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса в регионе
Глава Бурятии Алексей Цыденов в воскресенье, 26 апреля, заявил, что врачи городской больницы №4 Улан-Удэ спровоцировали вспышку коронавирусной инфекции в регионе.
Известия 14:13
Здоровье
До 83 возросло количество пациентов с коронавирусом в Забайкалье
Еще у десяти человек в Забайкальском крае подтвердился коронавирус. Теперь в регионе зарегистрировано 83 случая COVID-19.
EastRussia 23 апреля в 23:23
Авто
Опубликован рейтинг лучших автомобилей для российских дорог
Тарантас Ньюс 06:48
Экономика
Производителей антисептиков в России могут освободить от уплаты акциза
В документе говорится, что производителям будет необходимо получить свидетельство на изготовление непищевой продукции в виде геля (или крема-геля), сырьем которой служит спирт.
REGNUM 20:43
Энергетика
Цена нефти Brent с поставкой в июле поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле поднялась выше 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 20:33
Наука
Разработан уникальный тест для ранней диагностики болезни Альцгеймера
Команда ученых разработала новый тест, который в случае развития болезни Альцгеймера показывает два уровня изменений в нервной ткани.
Rusargument 05:22
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском 17:15
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском 12:06
Происшествия
Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий
На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Интерфакс вчера в 09:45
Общество
Стало известно, когда в России начнут работать призывные комиссии
По решению председателей призывных комиссий субъектов Российской Федерации, возглавляемых высшими должностными лицами, комиссии начнут работу после 6 мая, а отправка граждан, призванных на военную службу, начнется после 20 мая, — сообщили в Минобороны.
45.ru 14:38
Общество
Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
Общество
В Московской духовной академии выявили коронавирус у 52 человек
В Московской духовной академии в Сергиевом Посаде обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 52 человек, в том числе девять находятся в больнице.
RT на русском 12:45
Общество
Срок действия жилищных сертификатов для молодых семей продлили
Срок действия свидетельств о праве на получение социальных выплат для молодых семей увеличил на два месяца премьер-министр РФ Михаил Мишустин 26 апреля.
ИА Красная Весна 12:40
Общество
40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом
Низкий риск Пятая часть россиян оценивает риск заражения коронавирусом как высокий — 21%.
РБК 20:00
Политика
Трамп опроверг информацию о возможном увольнении главы минздрава
Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о планах уволить министра здравоохранения Алекса Азара.
Коммерсантъ 19:09
Экономика
Титов призвал постепенно открывать торговые центры по всей России
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает постепенно открывать торгово-развлекательные центры (ТРЦ) в регионах России – в них проще всего контролировать соблюдение эпидемиологических требований в условиях коронавируса, рассказали РИА Новости в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
РИА Новости 24 апреля в 12:18
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК 17:04
Игры
Metro, Far Cry и другие игры продаются с максимальной скидкой
Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил выгодную акцию, в рамках которой Metro, Far Cry и другие не менее популярные игры продаются с максимальной скидкой.
Ferra 08:35
Происшествия
В Приморье умер третий пациент с коронавирусом
Ранее сообщалось, что в Приморье зафиксировано 254 случая заболевания СОVID-19, выздоровели 24 пациента, умерли двое.
РИА Новости 07:11
Политика
Советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров
Ранее CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции.
ТАСС 20:05
Общество
Регионам поручили создать кризис-центры для жертв домашнего насилия
Губернаторам стоит проработать вопрос о создании кризисных центров для пострадавших от домашнего насилия женщин, где они могли бы пожить до разрешения конфликта.
Известия 18:08
Здоровье
Родные умершего от коронавируса врача Филиппова получат миллион рублей
Как сообщили АБН в пресс-службе главы города, родные медика получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей.
АБН 12:39
Происшествия
В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП
В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета вчера в 09:42
Общество
Рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения
За последние два года объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 19,6%, или пять триллионов рублей.
РИА Новости 17:00