За последние сутки число новых выявленных инфицированных COVID-19 в России составило 9709 человек. Таким образом, второй день подряд в России фиксируется меньше 10 тыс. заболевших за 24 часа.

В России второй день подряд выявили менее 10 тыс. новых инфицированных

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