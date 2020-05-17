Коронавирус

РБКРБКВ России второй день подряд выявили менее 10 тыс. новых инфицированных

За последние сутки число новых выявленных инфицированных COVID-19 в России составило 9709 человек. Таким образом, второй день подряд в России фиксируется меньше 10 тыс. заболевших за 24 часа.
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В России второй день подряд выявляют менее 10 тысяч заразившихся в сутки

Газета.Ru04:41

В России 9709 новых случаев коронавируса, почти половина без симптомов

Московский Комсомолец03:42

В Москве второй день подряд выявили менее 4 тыс. случаев COVID-19

Известия04:03

Рост числа заразившихся коронавирусом в России второй день подряд ниже 10 тыс

ТАСС03:55

В России второй день подряд выявили менее 10 тыс. новых инфицированных

РБК03:42

В России второй день подряд выявили менее 10 тысяч новых случаев COVID-19

РИА Новости04:32

Второй день подряд суточный прирост случаев COVID-19 в РФ не превысил 10 тыс. человек

Интерфакс03:37
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Политика

В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»

Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
RT на русском 06:09
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Общество

Главврача больницы в Армавире уволят после жалоб врачей

Главного врача больницы в Армавире уволят из-за нарушений с выплатами медикам за работу с пациентами с коронавирусом, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:04
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Общество

В Крыму могут открыть гостиницы и санатории после 15 июня

"Примерно до 15 июня наблюдаем ситуацию, если у нас не будет взрывного заражения, то по внутреннему туризму [будут сняты ограничения]", - добавил чиновник.
Газета.Ru 05:55
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Космос

Глава NASA отчитал Китай за ракету, едва не упавшую на Нью-Йорк

Газета.Ru вчера в 01:47
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Политика

Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Президент Владимир Путин назвал Россию не просто страной, а отдельной цивилизацией.
Lenta.ru 07:31
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Экономика

Сбербанк создал компанию для производства лекарств

Компания была зарегистрирована 15 мая, 100% ее принадлежит Сбербанку, уставный капитал – 50 млн руб. В качестве основных видов деятельности "Иммунотехнологий" указаны оптовая торговля фармацевтической продукцией, производство фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов, а также научные исследования и разработки в области биотехнологии.
Ведомости 06:35
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Общество

Дрозденко вновь закроет «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о решении закрыть торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», которые работали несколько дней после длительного открытия.
АиФ Санкт-Петербург 02:35
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Политика

Путин поздравил Токаева с днем рождения

Российская газета 07:33
Общество

В России остановлен рост распространения коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день остановлен рост коронавируса.
Газета.Ru 06:55
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Наука

Обнаружен механизм быстрого образования микрочастиц в атмосфере

Международная группа ученых обнаружила ранее неизвестный механизм, который обуславливает очень быстрое образование частиц в атмосфере при определенных условиях.
Индикатор 14 мая в 13:26
Музыка

Участники «Евровидения-2020» дистанционно спели вместе

Представители 41 страны, которые должны были принять участие в международном песенном конкурсе "Евровидение-2020", в субботу вечером спели вместе композицию Love Shine a Light каждый из своего города.
ТАСС вчера в 18:07
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Политика

В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский начал менять стратегию в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 01:15
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Политика

Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском 15 мая в 18:32
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Общество

Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании

Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
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Футбол

«Локомотив» намерен расстаться с восемью футболистами

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут клуб.
Газета.Ru 03:21
Общество

В Тюменской области снимут ограничения с предприятий бытовых услуг

С понедельника 18 мая в Тюменской области разрешат работу всех предприятий сферы бытовых услуг и магазинов промтоваров, площадью не более 400 квадратных метров.
Российская газета 07:16
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Политика

США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2

Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года.
REGNUM вчера в 16:04
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Общество

В Ростове закрыли рынок «Атлант»

В Ростове частично приостановил работу рынок "Атлант".
Панорама Ростова-на-Дону 06:40
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Происшествия

Опасное вождение водителя чуть не привело к ДТП в Керчи на Свердлова

Керчанин возмущен стилем вождения некоторых участников движения.
Город24 04:45
Шоу-бизнес

Королева рассказала о здоровье Заворотнюк

Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому.
Газета.Ru 05:28
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Шоу-бизнес

Богомолов на самоизоляции «превратил Собчак в старуху»

Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в седьмой серии нового сериала своего мужа Константина Богомолова «Безопасные связи».
News.ru 07:29
Кино

Новый «Безумный Макс» станет приквелом о Фуриосе без Шарлиз Терон

В новом интервью режиссёр «Безумных Максов» Джордж Миллер подтвердил давние слухи о том, что новая часть франшизы станет приквелом о Фуриосе из «Дороги ярости».
Игромания.ру 15 мая в 07:36
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 15 мая в 08:59
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Общество

Вакцину от гриппа выбросили в лесу Дзержинска

Случайные прохожие нашли в лесу в Дзержинске десятки коробок с вакциной против гриппа.
Newsroom24 04:07
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Общество

Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений

Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Газета.Ru 07:27
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Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 15 мая в 11:09
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СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
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Общество

Пожаловавшиеся на нехватку средств защиты чеченские медики извинились

Сотрудники центральной больницы Гудермесского района Чечни извинились за жалобу на нехватку средств индивидуальной защиты в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:49
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Общество

Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дситанциировании.
Газета.Ru 07:45
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Общество

Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать

Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
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