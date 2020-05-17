Коронавирус
РБКВ России второй день подряд выявили менее 10 тыс. новых инфицированных
За последние сутки число новых выявленных инфицированных COVID-19 в России составило 9709 человек. Таким образом, второй день подряд в России фиксируется меньше 10 тыс. заболевших за 24 часа.
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Политика
В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
RT на русском 06:09
Общество
Главврача больницы в Армавире уволят после жалоб врачей
Главного врача больницы в Армавире уволят из-за нарушений с выплатами медикам за работу с пациентами с коронавирусом, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:04
Общество
В Крыму могут открыть гостиницы и санатории после 15 июня
"Примерно до 15 июня наблюдаем ситуацию, если у нас не будет взрывного заражения, то по внутреннему туризму [будут сняты ограничения]", - добавил чиновник.
Газета.Ru 05:55
Космос
Глава NASA отчитал Китай за ракету, едва не упавшую на Нью-Йорк
Газета.Ru вчера в 01:47
Политика
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент Владимир Путин назвал Россию не просто страной, а отдельной цивилизацией.
Lenta.ru 07:31
Экономика
Сбербанк создал компанию для производства лекарств
Компания была зарегистрирована 15 мая, 100% ее принадлежит Сбербанку, уставный капитал – 50 млн руб. В качестве основных видов деятельности "Иммунотехнологий" указаны оптовая торговля фармацевтической продукцией, производство фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов, а также научные исследования и разработки в области биотехнологии.
Ведомости 06:35
Общество
Дрозденко вновь закроет «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о решении закрыть торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», которые работали несколько дней после длительного открытия.
АиФ Санкт-Петербург 02:35
Политика
Путин поздравил Токаева с днем рождения
Российская газета 07:33
Общество
В России остановлен рост распространения коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день остановлен рост коронавируса.
Газета.Ru 06:55
Наука
Обнаружен механизм быстрого образования микрочастиц в атмосфере
Международная группа ученых обнаружила ранее неизвестный механизм, который обуславливает очень быстрое образование частиц в атмосфере при определенных условиях.
Индикатор 14 мая в 13:26
Музыка
Участники «Евровидения-2020» дистанционно спели вместе
Представители 41 страны, которые должны были принять участие в международном песенном конкурсе "Евровидение-2020", в субботу вечером спели вместе композицию Love Shine a Light каждый из своего города.
ТАСС вчера в 18:07
Политика
В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский начал менять стратегию в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 01:15
Политика
Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском 15 мая в 18:32
Общество
Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
Футбол
«Локомотив» намерен расстаться с восемью футболистами
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут клуб.
Газета.Ru 03:21
Общество
В Тюменской области снимут ограничения с предприятий бытовых услуг
С понедельника 18 мая в Тюменской области разрешат работу всех предприятий сферы бытовых услуг и магазинов промтоваров, площадью не более 400 квадратных метров.
Российская газета 07:16
Политика
США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2
Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года.
REGNUM вчера в 16:04
Общество
В Ростове закрыли рынок «Атлант»
В Ростове частично приостановил работу рынок "Атлант".
Панорама Ростова-на-Дону 06:40
Происшествия
Опасное вождение водителя чуть не привело к ДТП в Керчи на Свердлова
Керчанин возмущен стилем вождения некоторых участников движения.
Город24 04:45
Шоу-бизнес
Королева рассказала о здоровье Заворотнюк
Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому.
Газета.Ru 05:28
Шоу-бизнес
Богомолов на самоизоляции «превратил Собчак в старуху»
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в седьмой серии нового сериала своего мужа Константина Богомолова «Безопасные связи».
News.ru 07:29
Кино
Новый «Безумный Макс» станет приквелом о Фуриосе без Шарлиз Терон
В новом интервью режиссёр «Безумных Максов» Джордж Миллер подтвердил давние слухи о том, что новая часть франшизы станет приквелом о Фуриосе из «Дороги ярости».
Игромания.ру 15 мая в 07:36
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru 15 мая в 08:59
Общество
Вакцину от гриппа выбросили в лесу Дзержинска
Случайные прохожие нашли в лесу в Дзержинске десятки коробок с вакциной против гриппа.
Newsroom24 04:07
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Газета.Ru 07:27
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 15 мая в 11:09
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Общество
Пожаловавшиеся на нехватку средств защиты чеченские медики извинились
Сотрудники центральной больницы Гудермесского района Чечни извинились за жалобу на нехватку средств индивидуальной защиты в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:49
Общество
Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дситанциировании.
Газета.Ru 07:45
Общество
Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00