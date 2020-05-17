Коронавирус
РБКВ России второй день подряд выявили менее 10 тыс. новых инфицированных
За последние сутки число новых выявленных инфицированных COVID-19 в России составило 9709 человек. Таким образом, второй день подряд в России фиксируется меньше 10 тыс. заболевших за 24 часа.
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Армия и оружие
Су-35 для Египта начали производить в РФ
Военное дело вчера в 05:05
Шоу-бизнес
Королева рассказала о здоровье Заворотнюк
Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому.
Газета.Ru 05:28
Шоу-бизнес
Ходченкова поразила подписчиков идеальными формами
Светлана Ходченкова активно готовится к завершению режима самоизоляции — летний сезон она хочет встретить во всеоружии, будучи в идеальной форме.
Pravda.Ru вчера в 10:21
Армия и оружие
Ливийская армия с воздуха атаковала войска правительства в Зуваре
ИА Красная Весна вчера в 17:05
Общество
Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дистанцировании.
Газета.Ru 07:45
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Происшествия
В Латвии обнаружили пропавший дрон
Известия 08:55
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Футбол
Легионеры «Спартака» вернутся в Россию в начале следующей недели
Иностранные футболисты и тренеры «Спартака» вернутся в Москву в начале следующей недели.
Metaratings 07:18
Шоу-бизнес
Адвокат Муцениеце прокомментировала ее задержание
Адвокат Жанна Михална, представляющая интересы актрисы Агаты Муцениеце, прокомментировала ее конфликт с правоохранителями, произошедший накануне.
Московский Комсомолец 06:07
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 15 мая в 14:33
Общество
Чурикова написала личное поручительство за главу карельского «Мемориала»
Народная артистка СССР, актриса Инна Чурикова передала в Верховный суд республики Карелия личное поручительство за находящегося в СИЗО историка, главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева.
РБК 08:12
Общество
Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
Происшествия
Полиция и Росгвардия пресекли сход торговцев около рынка Фуд-сити
ТАСС 15 мая в 11:04
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, 18 мая, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Газета.Ru 07:27
Политика
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые.
Коммерсантъ 08:37
Армия и оружие
Все четыре самолёта с российскими специалистами вернулись из Сербии
RT на русском 09:09
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
Коммерсантъ вчера в 21:45
Общество
Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы
Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
Общество
Россиян предупредили о необходимости соблюдать ограничения летом
Ради снижения рисков заражения коронавирусом россиянам придётся соблюдать те же правила профилактики летом, которых они придерживались весной.
Московский Комсомолец 07:02
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Песенный конкурс в следующем году состоится в Роттердаме, где его планировали провести в 2020, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.Европейский вещательный союз подтвердил, что международный песенный конкурс состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
Якутия 24 03:01
Армия и оружие
В Госдепе увидели угрозу в военном усилении России в Арктике
ИА Красная Весна вчера в 02:29
Политика
В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
RT на русском 06:09
Происшествия
В Краснодарском крае два человека погибли в ДТП
Двое человек погибли, семеро пострадали в ДТП в Крымском районе Кубани, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
РИА Новости 09:13
Общество
В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах
Речь идет о модели компании-разработчика аналитических продуктов Megaputer Intelligence и модели проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ).
РБК 05:52
Культура
В Штатах умерла режиссер Линн Шелтон
RuNews24.ru 04:10
Здоровье
В Подмосковье создадут комиссию по вопросам выплат медикам
Комиссия, которая будет принимать обращения по поводу выплат медикам, будет создана в Московской области.
ТАСС 09:02
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал симптомом рака потерю веса
Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что одним из распространенных симптомов развития онкологического заболевания является потеря массы тела.
UfaTime.ru 08:13
Кино
Издание Esquire назвало самый сексуальный фильм в истории кино
Рейтинг из 40 лент возглавила французская историческая драма 2019 года "Портрет девушки в огне" Фильм режиссера Селин Сьяммы рассказывает об отношениях между дочерью богатой женщины и художницей, нанятой для создания её портрета – для отправления нежеланному жениху, – события происходят в 1770-е годы в Бретани.
Деловое.ТВ 07:20