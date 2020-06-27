В России за сутки зарегистрировали 6852 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших увеличилось до 627,6 тыс. человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В России вторые сутки подряд выявили менее 7 тыс. зараженных COVID-19

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