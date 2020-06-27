Коронавирус

РБКРБКВ России вторые сутки подряд выявили менее 7 тыс. зараженных COVID-19

Накануне, 26 июня, за сутки в России обнаружили 6800 новых случаев заражения. По новым данным, в Москве выявили 750 заболевших. Менее тысячи новых случаев в столице фиксируют с 24 июня, тогда в Москве зарегистрировали 811 зараженных.
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В России вторые сутки подряд выявили менее 7 тыс. зараженных COVID-19

РБК03:49

В России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом

РИА Новости04:08

В России выявили 6852 новых случая коронавируса

Моя Москва.онлайн05:06

Число выявленных случаев коронавируса в России второй день подряд составило менее 7 тыс

Взгляд.ру03:54

В России вторые сутки подряд выявили менее 7 тыс. зараженных коронавирусом

Московский Комсомолец04:42

В России за сутки выявлено 7176 новых случаев инфицирования COVID-19

Актуальные Новости24 июня в 07:28

Больше 7 тысяч новых случаев коронавируса выявили за сутки в России

MOS.news24 июня в 03:49
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Общество

Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
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Общество

После шаманского обряда в Бурятии произошла вспышка коронавируса

Выяснилось, что инфицирование сельских жителей могло произойти после массового мероприятия - шаманского обряда, который прошёл 9 и 10 июня в селе Шулуты.
Аргументы и Факты - Бурятия 04:48
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Шоу-бизнес

Пользователей Instagram поразил похудевший на сто килограммов Фадеев

Продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram постом, в котором рассказал, что похудел на 100 кг.
Газета.Ru 06:32
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Космос

«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

РБК 06:33
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Происшествия

СК попросил суд арестовать экс-помощника главы Россельхознадзора

Управление Следственного комитета по Москве ходатайствовало о заключении под стражу бывшего помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в коррупции и совращении несовершеннолетних.
РБК 07:44
Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Газета.Ru 08:00
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Гаджеты

Самый доступный iPhone 12 будет стоить 549 долларов

Деловое.ТВ вчера в 06:00
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Происшествия

Собчак заявила о нападении на нее во время съемок в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре.
Известия 07:54
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Политика

Макрон сообщил о намерении вскоре посетить Россию

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что диалог Парижа с Москвой продвигается и он вскоре намерен посетить Россию.
ТАСС 07:09
Общество

Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет

Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском вчера в 15:25
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Экономика

В Краснодарском крае с 1 июля вырастет плата за услуги ЖКХ

ВОДА Стоимость потребления холодной воды для жителей Армавира с июля вырастет на 1 рубль 48 копеек и составит 43,98 рублей за кубометр воды.
Армавирский собеседник 02:34
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Политика

Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru вчера в 14:01
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Политика

Facebook изменил правило написания названия Киева

Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
RT на русском 07:00
18
Общество

Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ

Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
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Происшествия

В ЗВО назвали причину смерти 19-летнего срочника в Воронеже

REGNUM вчера в 15:57
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Политика

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
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Общество

Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса

Как пояснил ученый, легкой реакцией организма на вакцину может считаться повышение температуры до 37,5 градуса, нормальной средней реакцией – до 38,5 градуса.
РИА Новости вчера в 20:50
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Шоу-бизнес

Шнуров назвал суд и ДТП высшими точками для Серебренникова и Ефремова

News.ru 08:12
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Политика

Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым

Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM 25 июня в 23:30
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Политика

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
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Кино

Белые актеры перестанут озвучивать цветных персонажей в «Симпсонах»

Авторы «Симпсонов» сделали заявление сразу после отказа актера Майка Генри озвучивать темнокожего персонажа Кливленда в мультсериале «Гриффины».
Слово и Дело 02:17
73
Общество

Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%

Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%, в Москве и Нижегородской области проголосовали 822 тыс. человек.
РБК 03:57
3,8K
Фигурное катание

Рязанка Александра Трусова номинирована на первую в истории премию ISU

Областная Рязанская Газета 07:41
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Футбол

Прогноз Майкла Оуэна на матч «Норвич» — «МЮ»

Прогнозирую комфортную победу «Юнайтед». Прогноз Майкла Оуэна: сухая победа «МЮ» — 2.26 в «1хСтавке».
BetOn вчера в 11:43
Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
362
Футбол

Роналдиньо может возобновить карьеру ради клуба Марадоны

Легендарный бразильский форвард Роналдиньо может возобновить карьеру.
Vprognoze.ru 07:14
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 06:17
30
Общество

Памфилова: В ЦИК поступило 105 жалоб на принуждение к голосованию

В Центризбирком поступило 105 обращений о возможных фактах принуждения к участию в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, сообщила глава Элла Памфилова.
Российская газета 07:41
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Политика

Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

Глава украинского исполнительного комитета нацсовета по реформам Михаил Саакашвили заявил, что чиновники на Украине вытеснили государство, преследуя исключительно свои интересы, а не страны.
Известия 06:56
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Технологии

В сети выставили на продажу данные 5 млн учащихся Skyeng

По данным газеты, сведения о некоторых клиентах, попавшие в базу, оказались подлинными. Skyeng не подтверждает факт утечки или взлома.
Forbes 05:42
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