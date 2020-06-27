Коронавирус
РБКВ России вторые сутки подряд выявили менее 7 тыс. зараженных COVID-19
Накануне, 26 июня, за сутки в России обнаружили 6800 новых случаев заражения. По новым данным, в Москве выявили 750 заболевших. Менее тысячи новых случаев в столице фиксируют с 24 июня, тогда в Москве зарегистрировали 811 зараженных.
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В России вторые сутки подряд выявили менее 7 тыс. зараженных коронавирусом
Московский Комсомолец04:42
В России за сутки выявлено 7176 новых случаев инфицирования COVID-19
Актуальные Новости24 июня в 07:28
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Хоккей
Министерство спорта намерено требовать компенсации за молодых хоккеистов, уезжающих за рубеж
Если поправки вступят в силу, хоккеисты моложе 23 лет не смогут уезжать за границу и прежде всего в НХЛ бесплатно.
Эхо Москвы 09:03
Общество
Уволенная в Уфе из-за вспышки коронавируса главврач получила грамоту
«Заслуженный врач и доктор медицинских наук» Эльза Сыртланова была награждена почетной грамотой наряду с еще 21 медработником.
РБК 07:34
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 04:08
Происшествия
Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
Екатеринбургская епархия в связи с сообщениями о нападении на телеведущую Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области заявила РИА Новости, что с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию.
РИА Новости 09:53
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:00
Политика
Киев начал переговоры об особом статусе Донбасса
Официальный Киев и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали диалог о проекте закона об особом статусе Донбасса.
URA.Ru 25 июня в 23:43
Общество
Митингующие перекрыли дорогу в Приморье
Несмотря на проливной дождь, протестующие даже перекрыли оживленную автомобильную дорогу.
Deita.ru 07:10
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет
Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня 03:06
Кино
Марго Робби сыграет в новой части «Пиратов Карибского моря»
Evo-rus.com 08:42
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Пользователей Instagram поразил похудевший на сто килограммов Фадеев
Продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram постом, в котором рассказал, что похудел на 100 кг.
Газета.Ru 06:32
Общество
Россия возобновит авиарейсы в дальнее зарубежье не раньше августа
Обстановка в СНГ стабилизируется.
Финмаркет 09:53
Армия и оружие
Япония внезапно отказалась покупать у США ракеты: Вашингтон обиделся
Япония окончательно отказалась от размещения американских ракет системы противовоздушной обороны на своей территории.
Московский Комсомолец 08:51
Политика
Япония выразила России протест из-за геологоразведки вблизи Курил
Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил на пресс-конференции, что Токио сделал Москве представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, передает ТАСС.
Expert.ru вчера в 07:07
Космос
На борту микроспутника впервые создали квантовую запутанность
На борту микроспутника CubeSat ученые создали пары запутанных частиц света, которые можно использовать для передачи данных в системах защищенной квантовой связи.
ТАСС Наука 25 июня в 11:07
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью
Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза 25 июня в 09:15
Кино
Белые актеры перестанут озвучивать цветных персонажей в «Симпсонах»
Авторы «Симпсонов» сделали заявление сразу после отказа актера Майка Генри озвучивать темнокожего персонажа Кливленда в мультсериале «Гриффины».
Слово и Дело 02:17
Футбол
«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом в матче РПЛ
Российская газета 06:57
Спорт
Австралийская радиостанция попыталась найти «расизм» в шахматах
В эфире австралийской радиостанции ABC подняли вопрос, не является ли проявлением «расизма» в шахматах правило, согласно которому белые фигуры всегда ходят первыми.
RT на русском 02:40
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета вчера в 04:37
Технологии
Бета-версия iOS 14 обнаружила «шпионскую» функцию в TikTok
Okay so TikTok is grabbing the contents of my clipboard every 1-3 keystrokes. iOS 14 is snitching on it with the new paste notification pic.twitter.com/OSXP43t5SZ — Jeremy Burge (@jeremyburge) June 24, 2020 Но на этом все не закончилось и дабы избежать дальнейших разбирательств, создатели приложения решили удалить этот функционал из приложения.
The GEEK 06:56
Футбол
Клопп назвал Гвардиолу лучшим тренером в мире
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что лучшим специалистом в мире стоит называть Хосепа Гвардиолу, который работает в «Манчестер Сити».
Матч ТВ 09:36
Общество
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня
По итогам двух дней голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны явка составила 19,49%.
Российская газета 05:43
Общество
Авианосец «Адмирал Кузнецов» вернется в состав ВМФ в 2022 году
Знаменитый российский авианосец "Адмирал Кузнецов" вернется в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ после ремонта, который должен закончиться в 2022 году.
iReactor 25 июня в 04:50
Футбол
«Норвич» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Sports.ru 09:41
Происшествия
В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери
Российская газета 08:11
Политика
Минск запросил у Швейцарии информацию о «счёте» сына Лукашенко
Минск, 27 июня 2020, 16:19 — REGNUM Минск по официальным дипломатическим каналам запросил информацию о якобы имеющемся у Виктора Лукашенко (сын президента Белоруссии Александра Лукашенко) многомиллионном счете в банке Credit Suisse.
REGNUM 09:19
Политика
ЕР выдвинула Минниханова на выборы главы Татарстана
РИА Новости 08:39