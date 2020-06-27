Накануне, 26 июня, за сутки в России обнаружили 6800 новых случаев заражения. По новым данным, в Москве выявили 750 заболевших. Менее тысячи новых случаев в столице фиксируют с 24 июня, тогда в Москве зарегистрировали 811 зараженных.

В России вторые сутки подряд выявили менее 7 тыс. зараженных COVID-19

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