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RT на русскомВ Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года
«Первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев», — цитирует Афанасьева ТАСС. Он отметил, что это не очень удобно, но позволит отсрочить начало учёбы до завершения «опасной ситуации».
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