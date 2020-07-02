Российские вузы имеют право самостоятельно переносить начало учебного года на срок до двух месяцев до нормализации эпидемической ситуации в регионе. Об этом сообщил в четверг замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на пресс-конференции, посвященной приемной кампании в 2020 году.

с чего всё началось

Москва, 2 июля 2020, 15:25 — REGNUM Российские вузы могут назначить начало учебного года на любую дату, которая отвечает интересам защиты учащихся от эпидемиологических угроз. Об этом 2 июля заявил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на пресс-конференции.

В России вузы вправе переносить начало учебного года

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