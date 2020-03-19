Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Почти во всех российских регионах ввели режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Этот режим сейчас действует в 84 из 85 субъектах. Единственным регионом, где он еще не действует, осталась Ингушетия.
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с чего всё началось

Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен на всей территории России

Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
ТАСС15:57

Подробнее о событии

В России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

РИА Новости17:44

Почти все регионы РФ объявили режим повышенной готовности из-за COVID-19

Известия15:43

Режим повышенной готовности ввели на всей территории России

Телеканал 360°09:42

Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса

РБК10:32

Все 85 регионов России перешли в режим повышенной готовности

Русская Планета10:20

Во всех регионах России введён режим повышенной готовности

RT на русском10:04

Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен на всей территории России

ТАСС15:57
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 18:45, Ашберн
Общество

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:33
Единоборства

UFC переносит бой Нурмагомедова и Фергюсона

По заверениям UFC, матч Фергюсона и Нурмагомедова пройдет любой ценой – остается лишь выбрать время и место.
Newia.ru 15:34
Происшествия

Троих переболевших коронавирусом липчан выписали из больницы

Из Липецкой областной инфекционной больницы выписали троих человек, у которых ранее подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщили в пресс-службе администрации области.
АиФ - Черноземье 08:55
Политика

Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Газета.Ru вчера в 09:32
Общество

Школьные каникулы продлят до 12 апреля

Как сообщает пресс-служба ведомства, с 23 марта до 12 апреля включительно во всех школах страны будут объявлены каникулы.
Самарская газета вчера в 05:17
Общество

Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса

Международный Каннский кинофестиваль, который ежегодно проходит в мае на юге Франции, перенесен на конец июня из-за распространения коронавируса.
Известия 15:54
Кино

Девушка Бонда и подружка Бэтмена: что мы знаем об Ане де Армас

Ана Селия де Армас Касо родилась на Кубе в семье простых рабочих.
ИА Вебург 17 марта в 10:20
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Piter.tv 08:55
Общество

Власти Подмосковья рекомендовали торговым центрам приостановить работу

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов»,— говорится в постановлении (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 17:54
Общество

В Черновцах на Украине зарегистрированы пять новых случаев коронавируса

Министерство здравоохранения Украины сообщило еще о пяти случаях заражения новым коронавирусом в Черновцах, общее количество инфицированных в стране увеличилось до 26 человек.
ТАСС 18:16
Общество

В Якутии первичные анализы показали коронавирус у шести человек

В Якутии первичные анализы показали коронавирус у шести человек.
Российская газета 02:44
Здоровье

ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса

Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
ТВ Центр 17 марта в 07:29
Космос

Теорию космического происхождения коронавируса опровергли

До сегодняшнего дня самой популярной была гипотеза о том, что заразу вывели в лаборатории американцы или сами китайцы, — но теперь у нее появился конкурент: свежая версия гласит, что вирус прилетел из космоса верхом на комете.
Экспресс газета 10:23
Политика

Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора, состоявшегося 19 марта, затронули тему коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 11:29
Политика

Трамп отменит июньскую встречу с лидерами G7 в Кэмп-Дэвиде из-за коронавируса

Трамп отменит июньскую встречу с лидерами G7 в Кэмп-Дэвиде из-за коронавируса, она пройдет в формате видеоконференции - Рейтер.
ТАСС 18:35
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск вчера в 13:52
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова вернули в читинское СИЗО

Вести.Ru 02:22
Общество

В НИИ гриппа назвали сроки появления вакцины от коронавируса

17 марта на кафедре вирусологии в МГУ «Известиям» рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от коронавируса.
Известия 10:24
Политика

Трамп подписал закон о военном контроле гражданского производства

Полученные возможности будут использованы для увеличения производства медицинских масок, халатов и других медицинских товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом.
Красная весна вчера в 13:48
Финансы

ЦБ 19 марта начнет продавать валюту из ФНБ на внутреннем рынке

Центробанк приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке 19 марта, сообщает ТАСС.
Мой Брянск 06:00
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор советуют россиянам в возрасте от 60 лет значительно сократить поездки на общественном транспорте, выходы в торговые центры, банки и центры госуслуг, полностью ограничить общение с приехавшими из-за границы друзьями и родственниками.
Evo-rus.com 12:36
Экономика

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Ведомости 05:41
Общество

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
RT на русском 16:14
Экономика

Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса.
Piter.tv 07:47
Киберспорт

Сэм Фишер «разберётся» с Ghost Recon Breakpoint уже 24 марта

Ubisoft внезапно анонсировала новый кроссовер для Ghost Recon Breakpoint — его главной звездой вновь станет Сэм Фишер.
Игромания.ру 12:11
Экономика

Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году

В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.
RT на русском вчера в 12:59
Игры

Watch Dogs и The Stanley Parable уже раздают в Epic Games Store

В течение недели можно забрать крайне необычную адвенчуру The Stanley Parable, где решения игрока влияют на всё, и скандальную Watch Dogs.
Игромания.ру 11:12
Здоровье

Врач рассказал о главной ошибке умершей пациентки с COVID-19

В связи с пандемией COVID-19 в Москве вводят ограничительные меры: школьники с понедельника будут учиться дистанционно, а многие взрослые переведены на удаленную работу.
РИА Новости 13:30
Политика

Путин ответил на вопрос о планах на 2024 год

Владимир Путин ответил вопросом на вопрос о планах на 2024 год.
Рифей-Пермь 05:06
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
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