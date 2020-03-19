Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

с чего всё началось

Почти во всех российских регионах ввели режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Этот режим сейчас действует в 84 из 85 субъектах. Единственным регионом, где он еще не действует, осталась Ингушетия.

Единоборства UFC переносит бой Нурмагомедова и Фергюсона По заверениям UFC, матч Фергюсона и Нурмагомедова пройдет любой ценой – остается лишь выбрать время и место.

Происшествия Троих переболевших коронавирусом липчан выписали из больницы Из Липецкой областной инфекционной больницы выписали троих человек, у которых ранее подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщили в пресс-службе администрации области.

Общество Школьные каникулы продлят до 12 апреля Как сообщает пресс-служба ведомства, с 23 марта до 12 апреля включительно во всех школах страны будут объявлены каникулы.

Общество Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса Международный Каннский кинофестиваль, который ежегодно проходит в мае на юге Франции, перенесен на конец июня из-за распространения коронавируса.

Общество Власти Подмосковья рекомендовали торговым центрам приостановить работу «Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов»,— говорится в постановлении (цитата по «РИА Новости»).

Общество В Черновцах на Украине зарегистрированы пять новых случаев коронавируса Министерство здравоохранения Украины сообщило еще о пяти случаях заражения новым коронавирусом в Черновцах, общее количество инфицированных в стране увеличилось до 26 человек.

Здоровье ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.

Космос Теорию космического происхождения коронавируса опровергли До сегодняшнего дня самой популярной была гипотеза о том, что заразу вывели в лаборатории американцы или сами китайцы, — но теперь у нее появился конкурент: свежая версия гласит, что вирус прилетел из космоса верхом на комете.

Политика Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора, состоявшегося 19 марта, затронули тему коронавируса, передает пресс-служба Кремля.

Общество В НИИ гриппа назвали сроки появления вакцины от коронавируса 17 марта на кафедре вирусологии в МГУ «Известиям» рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от коронавируса.

Политика Трамп подписал закон о военном контроле гражданского производства Полученные возможности будут использованы для увеличения производства медицинских масок, халатов и других медицинских товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом.

Здоровье Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться Роспотребнадзор советуют россиянам в возрасте от 60 лет значительно сократить поездки на общественном транспорте, выходы в торговые центры, банки и центры госуслуг, полностью ограничить общение с приехавшими из-за границы друзьями и родственниками.

Экономика Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.