Коронавирус
РИА НовостиВ России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Почти во всех российских регионах ввели режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Этот режим сейчас действует в 84 из 85 субъектах. Единственным регионом, где он еще не действует, осталась Ингушетия.
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Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.ТАСС15:57
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