Общество

Газета.RuГазета.RuВ России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви

Компании обязали до 1 августа 2020 года подать в систему маркировки сведения об остатках промаркированной продукции, которая не была продана до 1 июля. Такая обувь может после 1 августа легально находиться в обороте.
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Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в силу с 1 июля

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С 1 июля маркировка для табака, обуви и лекарств станет обязательной

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Обязательная маркировка обуви разует россиян: эксперты предрекли взрывной рост цен

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Маркировка табака, обуви и лекарств в России станет обязательной с июля

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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

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BFM.ru 06:24
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«Зенит» одержал победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

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Известия 09:33
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Общество

Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
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Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
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Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
Матч ТВ вчера в 05:03
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Политика

Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
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Рэй Фишер отказался от слов поддержки «Лиги справедливости» Уидона

Рэй Фишер, исполнивший в «Лиге справедливости» партию Киборга, отказался от своих слов поддержки версии фильма Джосса Уидона.
Игромания.ру вчера в 08:01
Футбол

Дубль Влашича принес ЦСКА победу над «Спартаком» в столичном дерби

РЕН ТВ вчера в 17:11
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Политика

Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве

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Pravda.Ru вчера в 11:23
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Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
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Политика

Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

«Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России, Ирана и Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он.
RT на русском 10:24
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Общество

Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании

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Lenta.ru вчера в 13:10
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Происшествия

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Политика

Huawei и ZTE официально объявлены США угрозой нацбезопасности

Соединенные Штаты официально отнесли китайские компании Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. к компаниям, которые представляют угрозу нацбезопаносности.
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Политика

Суд в Киеве решает вопрос об аресте Порошенко

Суд в Киеве решает вопрос о мере пресечения для Петра Порошенко. По словам экс-президента, в отношении него возбудили уже 24 уголовных дела.
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МВД не выявило серьезных нарушений в ходе голосования

В свою очередь, поблагодарила МВД и председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
Российская газета 12:14
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Политика

Помпео заявил, что США надо чаще взаимодействовать с Россией

В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".
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Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 10:52
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Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия 29 июня в 23:57
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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Известия 29 июня в 15:44
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Футбол

«Ростов» и «Краснодар» назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Краснодара» на матч 25-го тура Тинькофф РПЛ.
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Футбол

«Сельта» Смолова потерпела разгромное поражение от «Мальорки»

"Сельта", за которую выступает футболист сборной России Федор Смолов, на выезде проиграла "Мальорке" в матче 33-го тура чемпионата Испании.
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Футбол

Сёмин может возглавить «Арсенал», Аджоев уже провёл переговоры

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин может в следующем сезоне возглавить тульский «Арсенал».
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Игроки НХЛ могут приехать на Олимпиаду в 2022 году

Ранее другой инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что игроки НХЛ могут приехать на Олимпиаду в 2022 году.
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Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 29 июня в 12:25
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Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских

Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
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