Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ России введено уголовное наказание за незаконный оборот янтаря

Президент подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за нелегальный оборот янтаря и других полудрагоценных камней. Ранее подобные деяния карались только административными штрафами.
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Путин и Зеленский одобрили штрафы за нелегальную добычу янтаря

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«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц — с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.
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Боевики атаковали сирийскую армию в Идлибе

Террористы два раза атаковали позиции правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, сообщил 28 декабря руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
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МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате

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В МИД РФ появится новый департамент

Ранее весной СМИ сообщали о возможном появлении в структуре МИД РФ департамента, который будет заниматься вопросами международной информационной безопасности.
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Глава «Нафтогаза» сообщил, что тексты соглашений по транзиту газа пока не согласованы

Российская и украинская стороны на переговорах в Вене к вечеру субботы не смогли согласовать тексты соглашений в рамках исполнения договоренностей по транзиту газа.
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Ученые выяснили, какие продукты могут привести к слепоте

Результаты исследования специалистов были опубликованы на страницах журнала British Journal of Ophthalmology.
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Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
Lenta.ru 17:07
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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru вчера в 04:14
Происшествия

Дело производивших водку на заброшенном заводе пенсионерок ушло в суд

В Челябинской области передано в суд дело трех подозреваемых в организации незаконного производства алкоголя на заброшенном заводе.
РБК 12:10
Футбол

В «Монако» сменился главный тренер

Жардим стал главным тренером «Монако» в 2014 году.
РБК 16:57
Происшествия

Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле

Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
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Лера Кудрявцева показала фото разорванного грудного импланта

Телеведущая Лера Кудрявцева на своей страничке в Instagram показала фото разорванного грудного импланта.
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Польский журналист прокомментировал слова Путина о после

Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
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Автомобили, которые покинули Россию в 2019 году

Какие автомобили покинули Россию в 2019 году, рассказала «Российская газета».
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Шоу-бизнес

Пётр Чернышёв вывел на лёд годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк

Ранее в Интернете появилась информация, что фигуристу и хореографу Петру Чернышёву, по предварительной информации, заморозили счета в одном из банков России.
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В Узбекистане стартовал выпуск четырех моделей Chevrolet

Компания UzAuto Motors представила в Ташкенте четыре модели марки Chevrolet, которые собирает на своём заводе.
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Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
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Mercedes-AMG опубликовал тизер на новейший GT 73

Компания Mercedes опубликовала тизер на новейший электрифицированный седан Mercedes-AMG GT 73.
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Хоккей

МЧМ-2020. В группе России все пять команд набрали 3 очка после 2 матчей

Сборная России разгромила команду Канады (6:0) в матче МЧМ-2020.
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Джервонта Дэвис уложился в лимит легкого веса со второй попытки

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В России приложение Mir Pay появится на смартфонах

Как стало известно, на собрании велось обсуждение о предустановке российской программы, включая платежные сервисы от новой платежной системы «Мир» на все современные смартфоны и девайсы, которые реализуются в нашей стране.
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Российских космонавтов отправят на Луну в шапочках от радиации

Российские разработчики придумали, как обезопасить космонавтов во время миссии на Луне. Для них создадут специальные колпаки.
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Шимпанзе создают общество: они обучают друг друга различным навыкам

Ученые Вашингтонского Университета провели наблюдения за шимпанзе и пришли к выводу, что приматы способны создавать свои сообщества.
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Космос

Китай запустил свою крупнейшую ракету-носитель «Чанчжэн-5»

Центр космических запусков Вэньчан (провинция Хайнань, юг КНР) в пятницу запустил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5", которую в будущем планируется использовать для китайской лунно-марсианской программы.
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Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Экономика

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году вырастут в среднем на 4%

С 1 июля этого года тарифы на воду и отопление в России планово выросли в среднем на 2,4%. В 2019 году из-за повышения НДС до 20% было решено отказаться от индексации тарифов ЖКХ на 4% с 1 июля.
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Зеленский заявил о намерении провести обмен пленными с ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение выполнить достигнутую ранее договоренность по обмену удерживаемых лиц с Донецкой и Луганской народными республиками.
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Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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