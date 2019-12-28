Общество
Российская газетаВ России введено уголовное наказание за незаконный оборот янтаря
Президент подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за нелегальный оборот янтаря и других полудрагоценных камней. Ранее подобные деяния карались только административными штрафами.
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Экономика
Минтруд заявил о росте среднегодового размера пенсии в 2019 году
«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц — с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.
Армия и оружие
Боевики атаковали сирийскую армию в Идлибе
Террористы два раза атаковали позиции правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, сообщил 28 декабря руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Политика
В МИД РФ появится новый департамент
Ранее весной СМИ сообщали о возможном появлении в структуре МИД РФ департамента, который будет заниматься вопросами международной информационной безопасности.
Политика
Глава «Нафтогаза» сообщил, что тексты соглашений по транзиту газа пока не согласованы
Российская и украинская стороны на переговорах в Вене к вечеру субботы не смогли согласовать тексты соглашений в рамках исполнения договоренностей по транзиту газа.
Здоровье
Ученые выяснили, какие продукты могут привести к слепоте
Результаты исследования специалистов были опубликованы на страницах журнала British Journal of Ophthalmology.
Общество
Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Происшествия
Дело производивших водку на заброшенном заводе пенсионерок ушло в суд
В Челябинской области передано в суд дело трех подозреваемых в организации незаконного производства алкоголя на заброшенном заводе.
Футбол
В «Монако» сменился главный тренер
Жардим стал главным тренером «Монако» в 2014 году.
Происшествия
Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле
Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото разорванного грудного импланта
Телеведущая Лера Кудрявцева на своей страничке в Instagram показала фото разорванного грудного импланта.
Политика
Польский журналист прокомментировал слова Путина о после
Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
Авто
Автомобили, которые покинули Россию в 2019 году
Какие автомобили покинули Россию в 2019 году, рассказала «Российская газета».
Шоу-бизнес
Пётр Чернышёв вывел на лёд годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк
Ранее в Интернете появилась информация, что фигуристу и хореографу Петру Чернышёву, по предварительной информации, заморозили счета в одном из банков России.
Авто
В Узбекистане стартовал выпуск четырех моделей Chevrolet
Компания UzAuto Motors представила в Ташкенте четыре модели марки Chevrolet, которые собирает на своём заводе.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
Авто
Mercedes-AMG опубликовал тизер на новейший GT 73
Компания Mercedes опубликовала тизер на новейший электрифицированный седан Mercedes-AMG GT 73.
Хоккей
МЧМ-2020. В группе России все пять команд набрали 3 очка после 2 матчей
Сборная России разгромила команду Канады (6:0) в матче МЧМ-2020.
Единоборства
Джервонта Дэвис уложился в лимит легкого веса со второй попытки
Технологии
В России приложение Mir Pay появится на смартфонах
Как стало известно, на собрании велось обсуждение о предустановке российской программы, включая платежные сервисы от новой платежной системы «Мир» на все современные смартфоны и девайсы, которые реализуются в нашей стране.
Космос
Российских космонавтов отправят на Луну в шапочках от радиации
Российские разработчики придумали, как обезопасить космонавтов во время миссии на Луне. Для них создадут специальные колпаки.
Наука
Шимпанзе создают общество: они обучают друг друга различным навыкам
Ученые Вашингтонского Университета провели наблюдения за шимпанзе и пришли к выводу, что приматы способны создавать свои сообщества.
Космос
Китай запустил свою крупнейшую ракету-носитель «Чанчжэн-5»
Центр космических запусков Вэньчан (провинция Хайнань, юг КНР) в пятницу запустил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5", которую в будущем планируется использовать для китайской лунно-марсианской программы.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Экономика
Тарифы ЖКХ в России в 2020 году вырастут в среднем на 4%
С 1 июля этого года тарифы на воду и отопление в России планово выросли в среднем на 2,4%. В 2019 году из-за повышения НДС до 20% было решено отказаться от индексации тарифов ЖКХ на 4% с 1 июля.
Политика
Зеленский заявил о намерении провести обмен пленными с ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение выполнить достигнутую ранее договоренность по обмену удерживаемых лиц с Донецкой и Луганской народными республиками.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида
Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.