Президент подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за нелегальный оборот янтаря и других полудрагоценных камней. Ранее подобные деяния карались только административными штрафами.

В России введено уголовное наказание за незаконный оборот янтаря

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