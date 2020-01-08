Экономика

REGNUMREGNUMВ России введены новые налоговые льготы для физлиц

В России с 1 января 2020 года изменены правила налогообложения имущества физических лиц, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
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Об имущественных налогах

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Налог на имущество рассчитают по-новому

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Налоговые льготы для физических лиц ввели в России

АБНвчера в 07:17

В России введены новые налоговые льготы для физлиц

REGNUMвчера в 03:55

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ВашГород.рувчера в 21:55

С 2020 года меняются правила налогообложения имущества физлиц

Глас Народа07 января в 01:08
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Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
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Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
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Власти не подтверждают задержание постпреда Свердловской области

Власти Свердловской области не подтверждают информацию о задержании в Подмосковье постпреда Александра Овчарова по подозрению в причастности к браконьерству, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.
Накануне.Ru 07 января в 03:58
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Мировые цены на нефть немного снизились по итогам торгов четверга

Котировки февральских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,05 доллара и составили 59,56 доллара за баррель.
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Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети

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Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал одним из главных лиц в матче "регулярки" НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз".
Вести.Ru вчера в 22:09
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Россияне могут увидеть самое масштабное полутеневое лунное затмение

Россияне смогут сегодня увидеть первое и самое масштабное в новом году полутеневое лунное затмение.
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Появилось новое видео падения украинского лайнера в Иране

РИА Новости вчера в 18:53
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Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости вчера в 14:46
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У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит

Трюдо добавил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о сотрудничестве своей страны с Канадой в расследовании причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана.
ТАСС вчера в 15:19
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В Новороссийске нашли пропавшую неделю назад школьницу из Пятигорска

В ночь с 3 на 4 января 13-летняя школьница ушла из дома в Пятигорске и о ее местонахождении не было ничего известно.
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Труппе «Современника» представили нового худрука

Труппе театра «Современник» представили нового художественного руководителя Виктора Рыжакова. Об этом рассказали в пресс-службе театра.
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Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
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Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
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ЦСКА объявил о трансфере Шкурина

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Помпео прокомментировал крушение украинского Boeing в Иране

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Российский хоккеист нокаутировал американца и покинул лед под овации

Российский хоккеист Дмитрий Осипов, выступающий за американский «Рокфорд Айсхогс», подрался с форвардом «Манитоба Мус» Клинтом Суесом и нокаутировал его.
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Как ранее сообщали «Автоновости дня», кроссовер KIA Seltos сертифицирован в России с тремя бензиновыми двигателями: 1,6-литровым атмосферным мощностью 121-123 л.с. в зависимости от типа привода, 2,0-литровым атмосферным на 149 сил и 1,6-литровым турбомотором, выдающим 177 лошадиных сил.
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Жительница Улан-Удэ избила врачей «скорой»

Двух врачей бригады скорой помощи избила 52-летняя жительница Улан-Удэ.
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В Пенсионном фонде стартуют горячие линии по повышению пенсии

Два дня подряд, 9 и 10 января, в отделении ПФР пройдут горячие линии по вопросам индексации пенсий.
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Киргизское село эвакуировали из-за стычки на границе с Таджикистаном

Жителей киргизского села эвакуировали из-за конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе администрации Баткенской области Киргизии.
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Опубликовано видео поражения цели «Калибром» на учениях в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море.
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Apple призналась, что сканирует фото пользователей в iCloud

Корпорация Apple сканирует фотографии, которые пользователи хранят в онлайн-хранилище iCloud.
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Шамсутдинов в письме попросил прощения у семей убитых сослуживцев

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