Экономика
REGNUMВ России введены новые налоговые льготы для физлиц
В России с 1 января 2020 года изменены правила налогообложения имущества физических лиц, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
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Все ушли в кадастр. Как с 2020 года в Алтайском крае будет начисляться налог на недвижимость
Алтапресс08 января в 19:34
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Кино
Джуд Лоу: Соррентино не хотел никого оскорбить «Молодым папой»
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»
Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия
Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
Происшествия
Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков
Политика
ИКАО получила от Ирана предварительный отчёт о крушении Boeing
«Международная организация гражданской авиации получила от Исламской Республики Иран официальное уведомление и предварительный отчёт о происшествии, касающиеся крушения рейса PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» рядом с Тегераном», — говорится в заявлении пресс-службы ИКАО.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Финансы
Банк России увеличил долю доллара США и золота в резервах
Банк России в конце II квартала 2019 года увеличил долю доллара США и золота в международных резервах.
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Происшествия
Власти не подтверждают задержание постпреда Свердловской области
Власти Свердловской области не подтверждают информацию о задержании в Подмосковье постпреда Александра Овчарова по подозрению в причастности к браконьерству, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.
Энергетика
Мировые цены на нефть немного снизились по итогам торгов четверга
Котировки февральских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,05 доллара и составили 59,56 доллара за баррель.
Общество
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Хоккей
Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал одним из главных лиц в матче "регулярки" НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз".
Общество
Россияне могут увидеть самое масштабное полутеневое лунное затмение
Россияне смогут сегодня увидеть первое и самое масштабное в новом году полутеневое лунное затмение.
Происшествия
Появилось новое видео падения украинского лайнера в Иране
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Политика
У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит
Трюдо добавил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о сотрудничестве своей страны с Канадой в расследовании причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана.
Происшествия
В Новороссийске нашли пропавшую неделю назад школьницу из Пятигорска
В ночь с 3 на 4 января 13-летняя школьница ушла из дома в Пятигорске и о ее местонахождении не было ничего известно.
Театры
Труппе «Современника» представили нового худрука
Труппе театра «Современник» представили нового художественного руководителя Виктора Рыжакова. Об этом рассказали в пресс-службе театра.
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Футбол
ЦСКА объявил о трансфере Шкурина
Политика
Помпео прокомментировал крушение украинского Boeing в Иране
Хоккей
Российский хоккеист нокаутировал американца и покинул лед под овации
Российский хоккеист Дмитрий Осипов, выступающий за американский «Рокфорд Айсхогс», подрался с форвардом «Манитоба Мус» Клинтом Суесом и нокаутировал его.
Авто
Кроссовер Kia Seltos готов к продажам в России
Как ранее сообщали «Автоновости дня», кроссовер KIA Seltos сертифицирован в России с тремя бензиновыми двигателями: 1,6-литровым атмосферным мощностью 121-123 л.с. в зависимости от типа привода, 2,0-литровым атмосферным на 149 сил и 1,6-литровым турбомотором, выдающим 177 лошадиных сил.
Происшествия
Жительница Улан-Удэ избила врачей «скорой»
Двух врачей бригады скорой помощи избила 52-летняя жительница Улан-Удэ.
Общество
В Пенсионном фонде стартуют горячие линии по повышению пенсии
Два дня подряд, 9 и 10 января, в отделении ПФР пройдут горячие линии по вопросам индексации пенсий.
Происшествия
Киргизское село эвакуировали из-за стычки на границе с Таджикистаном
Жителей киргизского села эвакуировали из-за конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе администрации Баткенской области Киргизии.
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» на учениях в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море.
Технологии
Apple призналась, что сканирует фото пользователей в iCloud
Корпорация Apple сканирует фотографии, которые пользователи хранят в онлайн-хранилище iCloud.