В России с 1 января 2020 года изменены правила налогообложения имущества физических лиц, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.

В России введены новые налоговые льготы для физлиц

Здоровье Назвали причину вспышки пневмонии в Китае Как сообщает ToDay News Ufa, после лабораторных исследований выяснилось, что причиной вспышки вирусной пневмонии в городе Ухань (Китай) стал новый вид короновируса.

Политика В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.

Энергетика Белоруссия нашла нефть на январь Половину потребностей страны обеспечат компании Михаила Гуцериева Нефтяные компании Михаила Гуцериева «Русснефть» и «Нефтиса», которые сейчас являются единственными поставщиками нефти в Белоруссию, хотят втрое увеличить объем поставки в январе — до 650 тыс. тонн.

Экономика Чистый приток в паевые фонды показал новый рекорд Чистый приток в паевые фонды показал новый рекорд Конец 2019 года оказался чрезвычайно успешным для рынка коллективных инвестиций.

Экономика Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.

Армия и оружие Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани Третьего января американские военные провели операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, президент США Дональд Трамп заявил, что тот планировал взрыв одного из американских посольств, но не привел никаких деталей.

Хоккей Финский голкипер Пекка Ринне забросил шайбу в матче НХЛ Пекка Ринне стал седьмым голкипером в истории лиги, которому удалось забросить шайбу в матче НХЛ. Последний раз такое случалось в 2013 году.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Политика Парламент Абхазии призвал президента уйти в отставку Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Политика Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Гаджеты Стабильная Android 10 пришла на Honor 20i, Honor 10 Lite и ещё четыре модели Huawei По данным источника, уже не тестовая, а стабильная EMUI 10 доступна для смартфонов Huawei Enjoy 10 Plus (Y9 Prime 2019), Huawei Maimang 8, Huawei Maimang 7 (он же Mate 20 Lite), Huawei Maimang 8 (он же Huawei P Smart+ 2019), Huawei Nova 4e, Honor 20i, Honor 10 Youth Edition (он же Honor 10 Lite).

Происшествия Постпреда Свердловской области в Москве заподозрили в браконьерстве Как рассказал источник агентства в правоохранительных органах, один из задержанных является постпредом Свердловской области в Москве Александром Овчаровым.

Финансы Курс валют сегодня: евро падает на торгах В свою очередь, евро в среду на открытии упал на 14 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 69,01 рубля.

Армия и оружие В ЛНР заявили о двух обстрелах в Донбассе за сутки Украинские силовики два раза открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, заявили РИА Новости в четверг в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).