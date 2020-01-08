Экономика
REGNUMВ России введены новые налоговые льготы для физлиц
В России с 1 января 2020 года изменены правила налогообложения имущества физических лиц, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
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Вступил в силу заявительный порядок предоставления льгот по транспортному и земельному налогам
Современный Предпринимательвчера в 03:12
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Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Здоровье
Назвали причину вспышки пневмонии в Китае
Как сообщает ToDay News Ufa, после лабораторных исследований выяснилось, что причиной вспышки вирусной пневмонии в городе Ухань (Китай) стал новый вид короновируса.
Политика
В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану
Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.
Энергетика
Белоруссия нашла нефть на январь
Половину потребностей страны обеспечат компании Михаила Гуцериева Нефтяные компании Михаила Гуцериева «Русснефть» и «Нефтиса», которые сейчас являются единственными поставщиками нефти в Белоруссию, хотят втрое увеличить объем поставки в январе — до 650 тыс. тонн.
Кино
«Холоп» Клима Шипенко стал самой кассовой российской комедией
Фильм «Холоп» Клима Шипенко стал самой кассовой российской комедией за всю историю.
Общество
Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами
Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Экономика
Чистый приток в паевые фонды показал новый рекорд
Чистый приток в паевые фонды показал новый рекорд Конец 2019 года оказался чрезвычайно успешным для рынка коллективных инвестиций.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Армия и оружие
Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани
Третьего января американские военные провели операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, президент США Дональд Трамп заявил, что тот планировал взрыв одного из американских посольств, но не привел никаких деталей.
Футбол
Кашшаи стал новым главой департамента судейства РФС
Бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи стал новым главой департамента судейства РФС.
Биатлон
Норвежка Ройселанн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Германии
Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн победила в спринтерской гонке на 7,5 км на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Шоу-бизнес
Милла Йовович поправилась на 22 кг из-за беременности
Днями ранее кинозвезда призналась, что набрала около 22 кг лишнего веса за все время пребывания в интересном положении.
Хоккей
Финский голкипер Пекка Ринне забросил шайбу в матче НХЛ
Пекка Ринне стал седьмым голкипером в истории лиги, которому удалось забросить шайбу в матче НХЛ. Последний раз такое случалось в 2013 году.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Политика
Парламент Абхазии призвал президента уйти в отставку
Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Происшествия
Бочкарева может отделаться штрафом после обнаружения наркотиков
Авто
Кроссовер Mazda CX-30 может не приехать в Россию
В конце прошлого года в базе Росстандарта появилось ОТТС, оформленное на кроссовер Mazda CX-30.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Гаджеты
Стабильная Android 10 пришла на Honor 20i, Honor 10 Lite и ещё четыре модели Huawei
По данным источника, уже не тестовая, а стабильная EMUI 10 доступна для смартфонов Huawei Enjoy 10 Plus (Y9 Prime 2019), Huawei Maimang 8, Huawei Maimang 7 (он же Mate 20 Lite), Huawei Maimang 8 (он же Huawei P Smart+ 2019), Huawei Nova 4e, Honor 20i, Honor 10 Youth Edition (он же Honor 10 Lite).
Происшествия
Постпреда Свердловской области в Москве заподозрили в браконьерстве
Как рассказал источник агентства в правоохранительных органах, один из задержанных является постпредом Свердловской области в Москве Александром Овчаровым.
Общество
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes.
Финансы
Курс валют сегодня: евро падает на торгах
В свою очередь, евро в среду на открытии упал на 14 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 69,01 рубля.
Авто
Назвали главные ошибки при заправке автомобиля
Пожалуй, самым распространенным просчетом, свойственным многим начинающим водителям, считается заправка «не тем» топливом.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о двух обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские силовики два раза открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, заявили РИА Новости в четверг в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Происшествия
В Японии выдан ордер на арест жены Карлоса Гона
По обвинению в даче ложных показаний Следственному отделу Токийской окружной прокуратуры выдан ордер на арест супруги бывшего руководителя автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона Кароль.
Кино