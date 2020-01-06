Экономика
REGNUMВ России введены новые налоговые льготы для физлиц
В России с 1 января 2020 года изменены правила налогообложения имущества физических лиц, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Вступил в силу заявительный порядок предоставления льгот по транспортному и земельному налогам
Современный Предприниматель03:12
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 17:45, Ашберн
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
Ученые из Китая провели исследования, в результате которого выяснилось, что регулярное потребление зеленого чая служит профилактикой от многих заболеваний, что может послужить продлению жизни.
Наука
Как продлить жизнь на 10 лет, рассказали ученые
Пять полезных привычек, которые позволят продлить жизнь на 10 лет, назвали специалисты Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук, пишет British Medical Journal.
Политика
Шэрон Стоун сравнила Путина и Трампа
Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, назвав его сильным лидером и раскритиковав при этом его американского коллегу Дональда Трампа.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Кино
В новом музыкальном видео Netflix Сабрина отправляется «прямо в ад»
Потоковый сервис Netflix опубликовал новое музыкальное видео с Кирнан Шипка, которое называется «Прямо в ад» (Straight to Hell).
Политика
Зеленский предоставит помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране
Авто
Показаны первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
В Сети появились снимки первого прототипа внедорожника Aurus Komendant.
Происшествия
Выжившая в ДТП омичка через несколько минут погибла в другой аварии
Пострадавшая в результате аварии омичка скончалась во время госпитализации после того, как машина скорой помощи перевернулась на дороге в результате другой аварии.
Спорт
Клебо раскритиковал календарь Кубка мира по лыжным гонкам
Клебо отметил, что после изнурительного Тур де Ски неправильно сразу ставить спринтерский этап.
Экономика
Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров
После приобретения компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров, уточняется в заявлении.
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,9 в Олюторском районе на севере Камчатки.
Шоу-бизнес
Пользователи Сети высмеяли откровенный снимок Волочковой из Таиланда
Российская балерина Анастасия Волочкова порадовала подписчиков откровенным снимком с обнаженной грудью.
Фигурное катание
Упавшая на репетиции открытия юношеских ОИ фигуристка идет на поправку
Состояние российской фигуристки, сорвавшейся с четырехметровой высоты на репетиции открытия юношеских Олимпийских игры - 2020 оценивается как стабильное, передает Sport24.
Армия и оружие
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Политика
Сейм Польши уравнял ответственность СССР и Германии за начало войны
В документе утверждается, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны.
Технологии
Apple призналась, что сканирует изображения в iCloud
Apple сканирует фотографии в iCloud, заявила старший директор Apple по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват на выставке CES-2020 в Лас-Вегасе.
Армия и оружие
Иран сообщил об успешном обезвреживании американских беспилотников
После ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке иранские военные нарушили работу американских беспилотников, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
Футбол
Кейн из-за травмы выбыл до апреля
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн получил травму в матче 21-го тура АПЛ с "Саутгемптоном".
Политика
Посол Израиля отказался считать Польшу антисемитской страной
Посол Израиля в Варшаве Александр Бен Цви отказался считать Польшу антисемитской страной. Слова дипломата приводит газета Rzeczpospolita.
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
Политика
Иран назвал психологической войной версию о попадании ракеты в Boeing
Власти Ирана отрицают, что украинский авиалайнер, потерпевший крушение под Тегераном, был сбит ракетой.
Политика
Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
Если законопроект утвердит палата лордов, то Британия покинет Евросоюз 31 января. За соглашение проголосовали 330 депутатов, против - 321.
Транспорт
РЖД вложит 599 млрд рублей в железнодорожную инфраструктуру Петербурга
Утром 9 января ОАО «РЖД» вложит 598,6 млрд рублей в железнодорожную инфраструктуру Петербурга до 2030 года, сообщает «Коммерсант».
Армия и оружие