В России с 1 января 2020 года изменены правила налогообложения имущества физических лиц, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.

В России введены новые налоговые льготы для физлиц

Наука Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни Ученые из Китая провели исследования, в результате которого выяснилось, что регулярное потребление зеленого чая служит профилактикой от многих заболеваний, что может послужить продлению жизни.

Наука Как продлить жизнь на 10 лет, рассказали ученые Пять полезных привычек, которые позволят продлить жизнь на 10 лет, назвали специалисты Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук, пишет British Medical Journal.

Политика Шэрон Стоун сравнила Путина и Трампа Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, назвав его сильным лидером и раскритиковав при этом его американского коллегу Дональда Трампа.

Армия и оружие Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.

Технологии Apple призналась, что сканирует изображения в iCloud Apple сканирует фотографии в iCloud, заявила старший директор Apple по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват на выставке CES-2020 в Лас-Вегасе.

Армия и оружие Иран сообщил об успешном обезвреживании американских беспилотников После ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке иранские военные нарушили работу американских беспилотников, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

Политика Посол Израиля отказался считать Польшу антисемитской страной Посол Израиля в Варшаве Александр Бен Цви отказался считать Польшу антисемитской страной. Слова дипломата приводит газета Rzeczpospolita.