Общество

REGNUMREGNUMВ России введены новые налоговые льготы для физлиц

В России с 1 января 2020 года изменены правила налогообложения имущества физических лиц, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
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Налоговые льготы для физических лиц ввели в России

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В России вступили в силу новые налоговые льготы для физических лиц

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