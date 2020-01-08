В России с 1 января 2020 года изменены правила налогообложения имущества физических лиц, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.

В России введены новые налоговые льготы для физлиц

Политика В России отреагировали на новые версии гибели украинского «Боинга» Версия о внешних причинах катастрофы украинского самолета «Боинг-737» под Тегераном выглядит правдоподобно, считает член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

Авто Ravon хочет создать конкуренцию Lada Топ-менеджер компании Шухрат Мирсамуков рассказал СМИ, что автопроизводитель в ближайшем будущем построить совершенно новый и не дорогой автомобиль.

Политика NYT опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет Американская газета The New York Times опубликовала видео, предположительно, изображающее момент попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", кадры изданию предоставил иранский активист Нариман Гариб.

Политика FT сообщила о новых британских санкциях против россиян Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.

Экономика Система быстрых платежей стала платной С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.

Политика Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Общество Меган Маркл покинула Великобританию Меган Маркл покинула Великобританию, передает Sky News. Она уехала в Канаду, чтобы быть с сыном Арчи, который оставался там с няней.

Кино Вышел трейлер четвертого сезона «Фарго» В YouTube опубликован трейлер четвертого сезона сериала «Фарго». Премьера новых эпизодов состоится 19 апреля.