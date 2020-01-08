Общество
REGNUMВ России введены новые налоговые льготы для физлиц
В России с 1 января 2020 года изменены правила налогообложения имущества физических лиц, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
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Политика
Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
Политика
В России отреагировали на новые версии гибели украинского «Боинга»
Версия о внешних причинах катастрофы украинского самолета «Боинг-737» под Тегераном выглядит правдоподобно, считает член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
Авто
Ravon хочет создать конкуренцию Lada
Топ-менеджер компании Шухрат Мирсамуков рассказал СМИ, что автопроизводитель в ближайшем будущем построить совершенно новый и не дорогой автомобиль.
Шоу-бизнес
Беременная Милла Йовович набрала 22 килограмма
Папарацци засняли беременную Миллу во время семейной прогулки с мужем и детьми.
Политика
NYT опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет
Американская газета The New York Times опубликовала видео, предположительно, изображающее момент попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", кадры изданию предоставил иранский активист Нариман Гариб.
Политика
FT сообщила о новых британских санкциях против россиян
Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.
Экономика
Система быстрых платежей стала платной
С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.
Общество
Создатель World of Tanks собрался в Госдуму
Хоккей
Панарин установил рекорд «Рейнджерс», превзойдя достижение Гретцки
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказал, как избежать рака желудка
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Общество
Меган Маркл покинула Великобританию
Меган Маркл покинула Великобританию, передает Sky News. Она уехала в Канаду, чтобы быть с сыном Арчи, который оставался там с няней.
Автоспорт
Экипаж Николаева остановился на «Дакаре» из-за проблем с двигателем
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева остановился на пятом этапе ралли-рейда "Дакар" из-за проблем с двигателем, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появятся представители ЛГБТ
Во втором сезоне «Ведьмака» покажут персонажей, которые относятся к сексуальным и гендерным меньшинствам.
Шоу-бизнес
«На себя не похожа»: Наташа Королева с пером павлина восхитила фанатов
На снимке артистка позирует с большим пером павлина.
Политика
Протестующие в Абхазии вынесли оружие из администрации президента
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Армия и оружие
Путин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона «Фарго»
В YouTube опубликован трейлер четвертого сезона сериала «Фарго». Премьера новых эпизодов состоится 19 апреля.
Армия и оружие
В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 почти 2 млрд рублей
Претензия связана с эксплуатацией лайнеров SSJ-100 за период с 2016 года. Перевозчик недоволен техническим состоянием самолётов.
Происшествия
На Чукотке нашли живым оставшегося на 16 дней без еды оленевода
Экономика
Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года
Продажи одежды, обуви и аксессуаров сократились в России впервые с 2015 года.
Общество
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.