Экономика

REGNUMREGNUMВ России введены новые налоговые льготы для физлиц

В России с 1 января 2020 года изменены правила налогообложения имущества физических лиц, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
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В России вступили в силу новые налоговые льготы для физических лиц

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В РФ начинают действовать новые налоговые льготы для граждан

Российская газета01:41

С 2020 года меняются правила налогообложения имущества физлиц

Глас Народа07 января в 01:08

Налоговые льготы для физических лиц ввели в России

АБНвчера в 07:17

В России введены новые налоговые льготы для физлиц

REGNUMвчера в 03:55

Об имущественных налогах

Кузбасс08 января в 05:26

Будущих пенсионеров порадовали новыми льготами

ВашГород.рувчера в 21:55
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Постройки мусорного полигона в Шиесе снесут по решению суда

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Отмечается, что «Севилья» пока взяла паузу, но так как наставник клуба Юлен Лопетеги очень хочет видеть футболиста в своей команде, на какой-то из пунктов испанцы могут согласиться.
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Продажи одежды, обуви и аксессуаров сократились в России впервые с 2015 года.
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Блогеры намекнули на проблемы с наркотиками у футболиста Игнатьева

Блогеры предположили, что футбольный клуб «Краснодар» расстался с 21-летним нападающим Иваном Игнатьевым из-за проблем с наркотиками.
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В Австралии более миллиарда животных погибли из-за лесных пожаров

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На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
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Ситуация вокруг Sputnik Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
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Израиль освободит двух заключенных после передачи из САР тела танкиста

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В областной больнице запустили новый ангиографический комплекс

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