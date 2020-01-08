В России с 1 января 2020 года изменены правила налогообложения имущества физических лиц, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.

В России введены новые налоговые льготы для физлиц

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