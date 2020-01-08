Экономика
REGNUMВ России введены новые налоговые льготы для физлиц
В России с 1 января 2020 года изменены правила налогообложения имущества физических лиц, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
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Общество
Постройки мусорного полигона в Шиесе снесут по решению суда
В случае, если застройщиком не будут выполнены требования суда, строительство свалки на Шиесе будет полностью остановлено, Администрация поселения Урдомское требовала признать здания и другие объекты на Шиесе незавершенным объектом капитального строительства «Экотехнопарк Шиес» и самовольной постройкой.
Политика
Зеленский не исключил падение украинского самолета из-за ракеты Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что крушение самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране могло произойти из-за попадания ракеты.
Происшествия
В Ухте локализовали пожар на НПЗ
Спасатели локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Коми на площади 800 квадратных метров, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.
Происшествия
У берегов Турции российский танкер столкнулся с рыболовецким судном
Танкер Glard-2 под российским флагом столкнулся в Черном море в районе Стамбула с рыболовецким катером - последний затонул, из шести рыбаков трое спасены, говорится в сообщении администрации губернатора Стамбула в пятницу.
Армия и оружие
Запуск «Кинжала» в Черном море показали на видео
Опубликовано видео запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
Авто
Все автоновинки-2020: календарь «За рулем»
Рестайлинговая Веста может появиться осенью, однако продажи стартуют лишь в 2021 году: нужно выдержать паузу с момента запуска модификаций с вариатором.
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Здоровье
Вспышка пневмонии в Китае вызвана новым видом вируса
Вспышка пневмонии в Китае вызвана новым видом вируса Причиной пневмонии стал неизвестный вид коронавируса.
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Алла Пугачева прячет под париком черную повязку-оберег
Некоторые решили, что из-под парика выбились настоящие волосы артистки, но на самом деле это была черная эластичная повязка шириной в четыре сантиметра.
Футбол
«Крылья Советов» хотят подписать 19-летнего конголезца
Как сообщает "Чемпионат", переговоры с 19-летним игроком сборной Конго ведут "Крылья Советов".
Футбол
«Краснодару» предложили 16 млн евро за Сулейманова
Отмечается, что «Севилья» пока взяла паузу, но так как наставник клуба Юлен Лопетеги очень хочет видеть футболиста в своей команде, на какой-то из пунктов испанцы могут согласиться.
Общество
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
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Джуд Лоу: Соррентино не хотел никого оскорбить «Молодым папой»
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Экономика
Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года
Продажи одежды, обуви и аксессуаров сократились в России впервые с 2015 года.
Футбол
Блогеры намекнули на проблемы с наркотиками у футболиста Игнатьева
Блогеры предположили, что футбольный клуб «Краснодар» расстался с 21-летним нападающим Иваном Игнатьевым из-за проблем с наркотиками.
Общество
В Австралии более миллиарда животных погибли из-за лесных пожаров
Напомним, что лесные пожары в Австралии стали катастрофой планетарного масштаба. Погибли как минимум 19 человек.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Политика
Генсек ОБСЕ получил письмо о ситуации вокруг Sputnik Эстония
Ситуация вокруг Sputnik Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
Общество
Boeing обнародовала массу внутренних документов по лайнеру 737 MAX
Американская компания Boeing опубликовала более 100 страниц внутренней документации, касающихся разработки самолета компании 737 MAX, сообщает CNN со ссылкой на тексты документов.
Общество
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.
Армия и оружие
Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ осенью 2020 года
Головная атомная подлодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" будет передана Военно-морскому флоту России в сентябре-октябре 2020 года.
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером, а Трампа манипулятором
Американская актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ сравнила президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Экономика
Цены на продовольствие растут во всем мире
Цены на продовольствие растут во всем мире Цены на продовольствие в мире в декабре достигли максимума за пять лет, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в опубликованном вчера отчете.
Армия и оружие
Израиль освободит двух заключенных после передачи из САР тела танкиста
Израиль после возвращения из Сирии тела танкиста Захарии Баумеля, найденного российскими военными, освобождает двух заключенных, сообщили РИА Новости в канцелярии премьер-министра страны.
Здоровье
В областной больнице запустили новый ангиографический комплекс
Общество