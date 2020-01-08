Общество
REGNUMВ России введены новые налоговые льготы для физлиц
В России с 1 января 2020 года изменены правила налогообложения имущества физических лиц, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
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Протестующие в Абхазии вынесли оружие из администрации президента
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Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
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Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 почти 2 млрд рублей
Претензия связана с эксплуатацией лайнеров SSJ-100 за период с 2016 года. Перевозчик недоволен техническим состоянием самолётов.
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Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева остановился на пятом этапе ралли-рейда "Дакар" из-за проблем с двигателем, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
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FT сообщила о новых британских санкциях против россиян
Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
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Армия и оружие
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в ходе учений Черноморского и Северного флотов в Чёрном море поставленные задачи были выполнены в полном объёме.
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Обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев написал письмо их семьям
Общество
Российский замминистра рассказал о новогоднем подношении в долларах
Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев написал заявление в Следственный комитет России (СКР) о предложенной ему взятке в 10 тысяч долларов и бутылке водки «Белуга».
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
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Александрова обыграла Мугурусу и вышла в финал турнира в Шэньчжэне
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Ремейк Resident Evil 3 лишится разветвлений сюжета
Отказались в Capcom и от тех небольших разветвлений сюжета, что были в оригинале.
Происшествия
Обледенение назвали возможной причиной крушения самолёта в Алма-Ате
Основной причиной крушения самолёта казахстанской авиакомпании BEK AIR в Алма-Ате могло стать его обледенение.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка».
Шоу-бизнес
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Александр Ревва организовал для жены свадебную церемонию на пляже одного из отелей Мальдив.
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Армия и оружие
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности.
Политика
Лондон и Дублин разработали проект соглашения по правительству Северной Ирландии
Северная Ирландия без правительства Правительство Северной Ирландии распалось ровно три года назад - в январе 2017 года, после чего в марте того же года были проведены внеочередные выборы в Ассамблею.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Житель подмосковного Подольска Евгений Манюров открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря.