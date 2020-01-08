Экономика
REGNUMВ России введены новые налоговые льготы для физлиц
В России с 1 января 2020 года изменены правила налогообложения имущества физических лиц, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
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Вступил в силу заявительный порядок предоставления льгот по транспортному и земельному налогам
Современный Предприниматель03:12
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Кино
«Холоп» Клима Шипенко стал самой кассовой российской комедией
Фильм «Холоп» Клима Шипенко стал самой кассовой российской комедией за всю историю.
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Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
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У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит
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Сегодня утром в Железнодорожном районе Хабаровска произошло ДТП, в котором пострадали восемь человек.
Хоккей
Российский хоккеист нокаутировал американца и покинул лед под овации
Видео опубликовано в Twitter-аккаунте клуба. Осипов и Суес сцепились в первом периоде, и российский защитник уверенно победил американца.
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«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
Футбол
Семак — о выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов: Это огромное разочарование
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление команды в Лиге чемпионов.
Политика
В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану
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Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
В новосибирском аквапарке чуть не утонул подросток
В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после того, как в одном из бассейнов аквапарка "Аквамир" чуть не утонул 16-летний подросток.
Происшествия
Десятки землетрясений зафиксировали на севере Камчатки
За один вечер на севере Камчатки сейсмологи зафиксировали десятки землетрясений.
Общество
Жители Челябинска пожаловались властям на новогоднее шоу
Жители Челябинска пожаловались властям региона на новогоднее шоу "Снежная королева", которое напомнило им спектакль драмкружка вместо заявленного фантастического 5D-шоу, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе губернатора.
Политика
Трамп заявил, что США защищают Европу от России
Соединенные Штаты защищают Европу от России, заявил американский президент Дональд Трамп.
Гаджеты
ОС Android 10 добавила новые функции смартфонам Xiaomi и Redmi
Как сообщает ToDay News Ufa недавнее обновление глобальной прошивки MIUI Global ROM представило новую версию MIUI Launcher.
Технологии
Microsoft «отполирует» Windows 10 перед стартом следующей ОС
Новую сборку 20H2 для операционной системы Windows 10 начала тестировать компания Microsoft. Об этом 8 января сообщает «Windows Latest».
Политика
Иран предварительно отчитался ИКАО о крушении украинского самолета
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) получила от Ирана официальное уведомление и предварительный отчет об авиакатастрофе с самолетом Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Кино
Минкультуры сообщило даты международного кинофестиваля в Забайкалье
Забайкальский международный кинофестиваль состоится с 4 по 7 июня в Чите.
Футбол
«Рубин» сделал предложение бывшему форварду «Манчестер Сити» Бони
Казанский «Рубин» проявляет интерес к ивуарийскому нападающему Вильфриду Бони.
Футбол
Джордан Ларссон получил травму в матче за сборную Швеции
Нападающий «Спартака» и сборной Швеции Джордан Ларссон получил травму в товарищеском матче с Молдовой.
Армия и оружие
Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море
Генсек подчеркнул, что альянс считает Черное море стратегическим для себя регионом.
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Экономика
Эксперты оценили потери экономики России от новогодних праздников
В 2020 году россияне должны были отмечать новогодние праздники с 1 по 8 января.
Общество
Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами
Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
Армия и оружие
Путин понаблюдал за запуском «Кинжала» в Черном море
В Черном море состоялись совместные учения Северного и Черноморского флотов, за которыми с ракетного крейсера "Маршал Устинов" следил президент России Владимир Путин.
Происшествия
Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео
В соцсети "ВКонтакте" появилось видео из Ухты, где на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" произошел взрыв и начался крупный пожар.