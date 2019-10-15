ЖКХ

ИзвестияИзвестияВ России может появиться единая платежка по ЖКУ

По задумке, единая платежка снизит риски хищения средств управляющими компаниями и сделает расчеты более прозрачными. В самой бумаге должны будут появиться следующие строчки: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора.
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с чего всё началось

Одна на всех: правительство поддержит появление единой платежки

Все услуги ЖКХ планируют собрать в единой платежке. Правительство намерено поддержать соответствующий законопроект. Это следует из проекта отзыва кабмина, с которым ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01

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Единую платежку за коммуналку планируют ввести в России, узнали СМИ

Газета.Ruвчера в 20:25

В России хотят ввести единую платежку за коммунальные услуги, сообщили СМИ

РИА Новости01:29

Единая платежка ЖКХ. Правительство готово поддержать

Телеканал 360°вчера в 21:28

В России могут ввести единую платёжку за услуги ЖКХ

RT на русском01:34

Квитанция ЖКХ изменится до неузнаваемости

Deita.ruвчера в 21:22

Власти нашли способ проследить за ростом тарифов ЖКХ в России

URA.Ruвчера в 19:55

В России может появиться единая платежка по ЖКУ

Известиявчера в 19:15
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Происшествия

Директор ФБК сообщил о новых массовых обысках у сотрудников в регионах

Правоохранительные органы проводят обыски у активистов штабов оппозиционера Алексея Навального в разных городах России.
Ведомости 01:13
Авто

На торги выставлен сгоревший дотла Ferrari

Автоновости дня вчера в 02:54
Культура

Букеровская премия присуждена сразу двум писателям

Коммерсантъ вчера в 17:25
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Футбол

«Спартак» опубликовал видео первой тренировки под руководством Тедеско

Вскоре после окончания пресс-конференции, на которой Тедеско ответил на вопросы российских журналистов, на официальном канале "Спартака" было опубликовано видео первой тренировки "красно-белых" под руководством нового тренера.
РИА Новости вчера в 15:43
Общество

Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ

Lenta.ru вчера в 21:03
Экономика

Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета

Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.
Газета.Ru вчера в 12:07
Шоу-бизнес

Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет

Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.
Газета Metro вчера в 12:26
Наука

Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака

Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru вчера в 12:35
Политика

Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши

Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижняя палата парламента), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате).
ТАСС вчера в 15:59
Происшествия

В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь

REGNUM вчера в 01:05
Политика

Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками

Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Газета.Ru вчера в 14:55
Политика

Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера»

В качестве альтернативы "формуле Штайнмайера" Киеву придется направить треть бюджета на мобилизацию и армию, об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает "Страна.ua".
РИА Новости вчера в 23:56
Происшествия

В Приморье при обрушении дома погибла женщина

В результате обрушения погибла женщина. В доме насчитывалось 90 квартир.
Коммерсантъ вчера в 20:06
Армия и оружие

В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам

Lenta.ru 01:35
Здоровье

Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов

Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
ГТРК Дагестан вчера в 12:52
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр

Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру вчера в 09:30
Общество

Россияне назвали самые скучные профессии

Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.
Российская газета вчера в 22:00
Армия и оружие

В МИД заявили о недопустимости прямых столкновений Турции и Сирии

Прямых столкновений Турции и Сирии из-за операции Анкары быть не должно, идут контакты, чтобы выработать подходы для недопущения этого, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
РИА Новости 01:43
Технологии

Россельхозбанк упростил процесс активации платежных колец

SIA.ru 13 октября в 23:36
Происшествия

СК задержал подозреваемых в смертельном избиении мужчины в Красноярске

РБК вчера в 16:07
Шоу-бизнес

Наташа Королева обратилась к Зеленскому

Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Футбол

Первый канал покажет матч «Барселона» — «Реал»

Первый канал покажет в прямом эфире матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».
Спорт-Экспресс вчера в 13:03
Общество

Роскачество провело испытания микроволновок

Роскачество совместно с аналогичными международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров из более 30 стран провело веерное исследование микроволновых печей, сообщила организация.
РИА Новости 01:16
Авто

Обновленный кросс RAV4 перевоплотился в Toyota Wildlander

Японский концерн Toyota завершил подготовку к премьерному показу аналога обновленного внедорожника RAV4.
Pnzdrive вчера в 23:28
Экономика

США начнёт покупать активы России

Последний раз США покупала активы у России в 2014 году.
Ореанда-Новости вчера в 15:19
Общество

Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах

VSE42.RU вчера в 06:46
Происшествия

Из галереи в Сан-Франциско украли гравюру Сальвадора Дали

Из галереи Сан-Франциско украли гравюру известного по всему миру художника Сальвадора Дали. По данным телеканала ABC7 News.
Комсомольская правда вчера в 21:22
Шоу-бизнес

Раскрыт размер пенсии, которую получает Борис Моисеев

Ранее СМИ сообщали, что заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получает пенсию в размере 50 тыс. рублей.
Московский Комсомолец вчера в 19:34
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