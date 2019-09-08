Общество
Газета.RuВ России введут электронные права
Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников рассказал, что вскоре россияне смогут показывать водительские удостоверения в гаджетах. Об этом он сказал в интервью ТАСС. По его словам, на данный момент в стране идет подготовка к внедрению электронных удостоверений.
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с чего всё началось
Какие нововведения в Правилах дорожного движения (ПДД) стоит ожидать водителям, что изменится при сдаче на права, как можно будет опротестовать результаты экзамена и стоит ли ждать внедрения электронных водительских удостоверений, рассказал в интервью ТАСС глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.ТАСС02:00
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