Общество

Рыбинская неделяРыбинская неделяМатеринский капитал дадут за рождение первенца

Изменения вступают в силу с 1 января 2020 года. Семьи, в которых после этого времени родился первый ребенок, получат 466 тысяч рублей.
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Лавров оценил идею о приоритете Конституции над международным правом

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Глава Федеральной налоговой службы и кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отмечает, что работа над Посланием главы государства была проведена с точки зрения расчетов.
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Компания Opel намерена увеличить модельный ряд в России на шесть автомобилей.
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Первый случай заражения новым типом коронавируса из Китая зафиксирован в Японии, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве.
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