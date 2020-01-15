Общество
Рыбинская неделяМатеринский капитал дадут за рождение первенца
Изменения вступают в силу с 1 января 2020 года. Семьи, в которых после этого времени родился первый ребенок, получат 466 тысяч рублей.
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Политика
Кудрин надеется, что смена правительства подстегнет реформы
"Вчера произошедшая смена правительства, честно говоря, во многих увеличила надежду, что новая команда правительства сумеет больше сделать, больше добиться", - сказал Кудрин в четверг в ходе Гайдаровского форума в РАНГХиГС.
Политика
Мишустин высказался о пенсионной системе
Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин высказался о возможности отмены изменений в пенсионной системе.
Происшествия
Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области
В результате обрушения породы на руднике в Оренбургской области погиб один человек, передает телеканал РЕН ТВ в четверг, 16 января.
Политика
Медведев объявил об отставке российского правительства
Решение главы кабмина прозвучало сразу после озвученных Владимиром Путиным поправок в Конституцию, согласно которым назначать как членов правительства, так и самого премьер-министра должны депутаты Государственной думы.
Интернет
Microsoft выпускает браузер Edge на основе Chromium
Согласно сообщению компании Microsoft в официальном блоге, обновленный браузер Edge поддерживает расширения Chrome, профили пользователей и ускоряет просмотр веб-страниц.
Общество
Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика
В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.
Космос
«Роскосмос» нашёл способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
Специалисты «Роскосмоса» выяснили, как можно скрыть от наблюдения иностранных спутников-шпионов конфиденциальную деятельность, осуществляемую на территории России.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Политика
Лавров оценил идею о приоритете Конституции над международным правом
Исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Сергей Лавров, комментируя слова Владимира Путина о приоритете конституции над международным правом, заявил, что это не уникальная ситуация.
Политика
Мишустин назвал сумму, требуемую на реализацию предложений Путина
Глава Федеральной налоговой службы и кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отмечает, что работа над Посланием главы государства была проведена с точки зрения расчетов.
Кино
Стал известен год премьеры спин-оффа «Игры престолов»
Спин-офф «Игры престолов», сериал HBO «Дом дракона» выйдет в 2022 году. Об этом сообщил директор телеканала Кейси Блойс.
Происшествия
В Краснодаре прошли обыски у группы сотрудников ГИБДД
Предполагается, что в июне 2019 года инспектор ДПС совместно с другими сотрудниками полиции вымогал взятку у генерального директора одного их краснодарских предприятий.
Политика
«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США
Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Происшествия
Открывший стрельбу в Новокузнецке был потерпевшим по уголовному делу
Новокузнечанин, смертельно ранивший в четверг утром судебного пристава в помещении участка мирового суда в Центральном районе южной столицы Кузбасса, проходил по уголовному делу в качестве потерпевшего.
Энергетика
Белоруссия начала поиск альтернатив российской нефти
Белоруссия отправила Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии коммерческие предложения по закупке нефти, сообщает телеканал "360".
Политика
Глава «Слуги народа» нашел «русский след» в скандале с Гончаруком
Скандал с «пленками Гончарука» могли заказать «внешние враги» Украины, считает председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко.
Общество
Верховная рада приняла в первом чтении закон о легализации игорного бизнеса
Парламент Украины поддержал в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса.
Происшествия
На Алтае подозреваемый по делу о пропаже подростков покончил с собой
Мужчина, задержанный в рамках уголовного дела, возбужденного по факту пропажи подростков на Алтае, покончил с собой в отделе полиции.
Общество
Louis Vuitton купил второй крупнейший алмаз в истории весом 1758 карат
Покупателем второго по размеру алмаза в истории массой 1758 карат стал производитель люксовых товаров Louis Vuitton (принадлежит LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy), пишет The New York Times со ссылкой на гендиректора компании Майкла Бурка.
Финансы
России предсказали курс 200 рублей за доллар
В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
Биатлон
Малышко рассказал, как его отцепляли от сборной России
Олимпийский чемпион Сочи Дмитрий Малышко поведал историю о том, как принималось решение не задействовать биатлониста на январские этапы Кубка мира.
Общество
Акции Яндекса взлетели на 4% после обещания о поддержке от Мишустина
Акции "Яндекса" утром в четверг взлетели более чем на 4% и обновили исторические максимумы на новостях, что кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин похвалил компанию и обещал ей поддержку.
Экономика
Сбербанк и ПИК запустили сервис по онлайн-оплате квартир картами
Группа ПИК и Сбербанк запустили сервис онлайн-оплаты жилой недвижимости, кладовых помещений и машиномест с помощью банковских карт, говорится в сообщении банка.
Происшествия
В Новосибирской области пропала десятилетняя девочка
Политика
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.
Политика
Премьер Украины отреагировал на публикацию его критики Зеленского
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписи его совещания, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского.
Политика
Мишустин попал в базу «Миротворца»
Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Авто
Opel планирует расширить модельный ряд в России
Компания Opel намерена увеличить модельный ряд в России на шесть автомобилей.
Происшествия
Юрия Гагарина из «Роскосмоса» обокрали в Москве
В Москве обокрали 45-летнего Юрия Гагарина — сотрудника «Роскосмоса». Об этом в четверг, 16 января, сообщает РИА Новости.
Общество
Первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Японии
Первый случай заражения новым типом коронавируса из Китая зафиксирован в Японии, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве.