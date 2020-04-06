Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.

В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ

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