Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ

Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Комментировать406

Подробнее о событии

В России до конца года отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ

ТАСС05:17

Правительство пообещало не отключать коммунальные услуги за неуплату

РБК05:43

Правительство запретило до конца года штрафовать за просрочку оплаты ЖКХ

Коммерсантъ05:32

Кабмин вводит мораторий на штрафы и отключение коммунальных услуг

РИА Новости05:24

В России введен мораторий на санкции за неуплату ЖКУ

Вести.Ru11:58

В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ

RT на русском05:13

Правительство временно отменило штрафы и отключение услуг ЖКХ за долги

Интерфакс05:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 12:36, Ашберн
Общество

У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус

«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском 10:36
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
РБК 02:39
Здоровье

В Башкирии у пяти медработников заподозрили коронавирус

По данным РБК-Уфа, помимо медработников внебольничную пневмонию выявили у двух пациентов больницы им. Куватова.
РБК 12:14
Происшествия

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

РИА Новости 12:00
Армия и оружие

На видео сняли перехват иранцами военного корабля ВМС США

Недавно в твиттере появились интересные кадры снятые несколько часов назад и посвященные проходу крупного десантного корабля "USS Bataan" ВМС США через Ормузский пролив, сообщает Вечерний курьер.
Вечерний курьер 10:56
Культура

Amazon выпустил новый фантастический сериал «Рассказы из Петли»

RuNews24.ru 04 апреля в 10:00
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Армия и оружие

Почему «легендарные» пистолеты ХХ века часто переоценивают

«Профиль» составил рейтинг пяти самых переоцененных пистолетов ХХ века.
Профиль 06:12
Авто

В Сети появились данные о планах Hyundai на выпуск новых авто

По данным портала The Korean Car Blog, в ближайшие пять лет в линейку Hyundai намерены включить 44 новинки, которые будут работать на альтернативном топливе.
Pnzdrive 06:30
Экономика

«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
REGNUM 03:43
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru 11:48
Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Рифей-Пермь 05:31
Экономика

Силуанов: тучные времена в российской экономике прошли

«Тучные времена» в российской экономике прошли и наступает новый период, заявил в эфире телеканала «Россия 1» министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ вчера в 18:12
Футбол

«Сельта» накажет Смолова за самовольное возвращение в Россию

ProstoProSport вчера в 10:43
Общество

Правительство ограничило госзакупки иностранных помидоров и огурцов

Огурцы и помидоры пополнили список товаров, при закупках которых государство дает приоритет отечественным производителям.
Ведомости 11:48
Происшествия

Украинская полиция нашла виновника лесного пожара в районе Чернобыля

Полиция Киевской области выяснила, кто является виновником лесного пожара в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.
Российская газета 10:49
Экономика

Сбербанк разъяснил условия предоставления кредитных каникул

Сбербанк посоветовал своим клиентам перед подачей заявки на оформление кредитных каникул убедиться, что их официальные доходы снизились именно в соответствии со льготной программой.
BFM.ru вчера в 05:20
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас показал крохотную дочь от Анны Курниковой

Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
Bimru.ru 05:37
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году

Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС 10:42
Общество

Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке

78-летнего советского, российского певца и актера, Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который полторы недели провел с подозрением на коронавирус в госпитале в Коммунарке, как он и обещал ранее сегодня, выписали.
Российская газета 10:32
Общество

Стоимость теста на коронавирус составит 1250 рублей

По последним данным, в России коронавирусом заражены более 6,3 тыс. человек, умерли 47, количество выписанных пациентов выросло до 406 человек.
Коммерсантъ 08:52
Политика

Мишустин выступил против закрытия границ в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:05
Общество

Медик назвал ошибки тех, кто защищается перчатками от коронавируса

Английский врач Каран Рангараджан рассказал о частых ошибках тех, кто во время посещения магазинов в период пандемии коронавируса пользуется резиновыми перчатками.
Вечерняя Москва 09:30
Общество

Сбербанк изменил условия по вкладам

Сбербанк изменил условия по вкладам. Особые меры связаны с нерабочими днями, они касаются закрытия счетов.
YakutiaMedia.ru 09:45
Происшествия

В больницу в Коммунарке за сутки поступили 62 пациента

В московскую больницу в Коммунарке за сутки поступили 62 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщил главврач больницы Денис Проценко в Facebook.
Газета.Ru 02:24
Экономика

Российский миллиардер предложил обнулить подоходный налог для бедных

В качестве одной из возможных мер миллиардер (состояние Троценко Forbes оценивает в режиме реального времени в $1,3 млрд) называет возврат к прогрессивной шкале подоходного налога (существовала в России до 2001 года) с обнулением его ставки для россиян с наименьшими доходами.
РБК 09:57
Общество

В Смольном уточнили размер штрафа за нарушение самоизоляции

Например, в случае, если нарушение режима самоизоляции повлечет по неосторожности массовое заболевание людей либо создаст угрозу наступления таких последствий.
DP.RU 11:36
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM вчера в 17:44
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:21
Экономика

Частные инвесторы сыграли на падении

Директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин отметил сохранение высоких темпов роста числа открытых брокерских счетов, а также рост активности частных инвесторов на биржевых торгах.
Коммерсантъ 11:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное