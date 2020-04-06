Коронавирус
RT на русскомВ России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ
Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.
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Общество
У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус
«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
Здоровье
В Башкирии у пяти медработников заподозрили коронавирус
По данным РБК-Уфа, помимо медработников внебольничную пневмонию выявили у двух пациентов больницы им. Куватова.
Армия и оружие
На видео сняли перехват иранцами военного корабля ВМС США
Недавно в твиттере появились интересные кадры снятые несколько часов назад и посвященные проходу крупного десантного корабля "USS Bataan" ВМС США через Ормузский пролив, сообщает Вечерний курьер.
Культура
Amazon выпустил новый фантастический сериал «Рассказы из Петли»
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Армия и оружие
Почему «легендарные» пистолеты ХХ века часто переоценивают
«Профиль» составил рейтинг пяти самых переоцененных пистолетов ХХ века.
Авто
В Сети появились данные о планах Hyundai на выпуск новых авто
По данным портала The Korean Car Blog, в ближайшие пять лет в линейку Hyundai намерены включить 44 новинки, которые будут работать на альтернативном топливе.
Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Экономика
Силуанов: тучные времена в российской экономике прошли
«Тучные времена» в российской экономике прошли и наступает новый период, заявил в эфире телеканала «Россия 1» министр финансов Антон Силуанов.
Футбол
«Сельта» накажет Смолова за самовольное возвращение в Россию
Общество
Правительство ограничило госзакупки иностранных помидоров и огурцов
Огурцы и помидоры пополнили список товаров, при закупках которых государство дает приоритет отечественным производителям.
Происшествия
Украинская полиция нашла виновника лесного пожара в районе Чернобыля
Полиция Киевской области выяснила, кто является виновником лесного пожара в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.
Экономика
Сбербанк разъяснил условия предоставления кредитных каникул
Сбербанк посоветовал своим клиентам перед подачей заявки на оформление кредитных каникул убедиться, что их официальные доходы снизились именно в соответствии со льготной программой.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал крохотную дочь от Анны Курниковой
Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году
Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.
Общество
Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке
78-летнего советского, российского певца и актера, Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который полторы недели провел с подозрением на коронавирус в госпитале в Коммунарке, как он и обещал ранее сегодня, выписали.
Общество
Стоимость теста на коронавирус составит 1250 рублей
По последним данным, в России коронавирусом заражены более 6,3 тыс. человек, умерли 47, количество выписанных пациентов выросло до 406 человек.
Политика
Мишустин выступил против закрытия границ в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
Медик назвал ошибки тех, кто защищается перчатками от коронавируса
Английский врач Каран Рангараджан рассказал о частых ошибках тех, кто во время посещения магазинов в период пандемии коронавируса пользуется резиновыми перчатками.
Общество
Сбербанк изменил условия по вкладам
Сбербанк изменил условия по вкладам. Особые меры связаны с нерабочими днями, они касаются закрытия счетов.
Происшествия
В больницу в Коммунарке за сутки поступили 62 пациента
В московскую больницу в Коммунарке за сутки поступили 62 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщил главврач больницы Денис Проценко в Facebook.
Экономика
Российский миллиардер предложил обнулить подоходный налог для бедных
В качестве одной из возможных мер миллиардер (состояние Троценко Forbes оценивает в режиме реального времени в $1,3 млрд) называет возврат к прогрессивной шкале подоходного налога (существовала в России до 2001 года) с обнулением его ставки для россиян с наименьшими доходами.
Общество
В Смольном уточнили размер штрафа за нарушение самоизоляции
Например, в случае, если нарушение режима самоизоляции повлечет по неосторожности массовое заболевание людей либо создаст угрозу наступления таких последствий.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Экономика
Частные инвесторы сыграли на падении
Директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин отметил сохранение высоких темпов роста числа открытых брокерских счетов, а также рост активности частных инвесторов на биржевых торгах.