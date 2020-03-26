Налог на процентные доходы по вкладам и инвестициям в долговые бумаги будет введен с 2021 года и начнет взиматься в 2022 году, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Налогом не будут облагаться и изменения суммы вклада, вызванные курсовыми колебаниями.

с чего всё началось

Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.

В России введут налог на доход по вкладам

Общество Как оплатят нерабочую неделю в марте В связи с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля Минтруд разработал рекомендации для работников и работодателей и опубликовал их на своём официальном сайте.

Общество Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса Столичные власти в конце следующей недели примут решение о возможности продление нерабочих дней, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире "России 1" Она отметила, что сейчас все решения приняты на одну неделю.

Общество Мишустин поручил временно закрыть места отдыха на курортах Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня 2020 года.

Общество США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Религия РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом «Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса Федерального закона», — заявили в Московской патриархии.

Политика Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.

Общество Польша может оставить «Северный поток-2» без газа Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur решил позволить польской нефтегазовой компании PGNiG участвовать в процедуре решения вопроса об исключении газопровода «Северный поток 2» из Европейской газовой директивы.

Экономика В ЕС согласовали рекордную программу помощи экономике из-за вируса Цель интервенции ЕЦБ — оказать поддержку финансовой сфере и стабилизировать рынок госдолга стран Южной Европы, которые могут столкнуться с повышением выплат по облигациям из-за опасений инвесторов о способности властей расплатиться по счетам.