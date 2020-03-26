Экономика
Газета.RuВ России введут налог на доход по вкладам
Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.
Читать в источнике
Оценить1,8K
с чего всё началось
Налог на процентные доходы по вкладам и инвестициям в долговые бумаги будет введен с 2021 года и начнет взиматься в 2022 году, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Налогом не будут облагаться и изменения суммы вклада, вызванные курсовыми колебаниями.РБК12:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
Общество
Как оплатят нерабочую неделю в марте
В связи с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля Минтруд разработал рекомендации для работников и работодателей и опубликовал их на своём официальном сайте.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса
Столичные власти в конце следующей недели примут решение о возможности продление нерабочих дней, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире "России 1" Она отметила, что сейчас все решения приняты на одну неделю.
Общество
Мишустин поручил временно закрыть места отдыха на курортах
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня 2020 года.
Гаджеты
Intel представит 10-ядерные Comet Lake-S для десктопов в конце апреля
Компания Intel уже довольно долго готовит новые настольные процессоры Comet Lake-S, и судя по слухам, наконец-то она определилась с датой анонса.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
Общество
Правительство РФ представило перечень тех, кто не подпадает под «нерабочий режим»
Правительство РФ составило перечень категорий работников и организаций, на которых не будет распространяться режим нерабочей недели с 30 марта о 3 апреля.
Происшествия
В Северо-Курильске сняли угрозу цунами
В Северо-Курильск пришла волна цунами высотой в 50 сантиметров, разрушений и пострадавших нет.
Общество
США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом
США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Здоровье
Еще у четырех жителей Бурятии предварительно подтвержден коронавирус
Первичное подтверждение коронавирусной инфекции было получено еще у четырех жителей Республики Бурятия сегодня, 26 марта.
Единоборства
Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом
Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло до 840
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось с 658 до 840 за сутки.
Общество
Россия полностью закрывает авиасообщение с другими странами
Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Поручение опубликовано на сайте правительства.
Политика
Страны G20 выделят средства на борьбу с коронавирусом
G20 призвала другие страны, международные организации и частных лиц поступить таким же образом.
Религия
РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом
«Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса Федерального закона», — заявили в Московской патриархии.
Политика
Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ
Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Экономика
Стало известно, какие отсрочки по налогам дадут малому бизнесу
Стали известны меры поддержки малого бизнеса, которые запланированы Правительством из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
Польша может оставить «Северный поток-2» без газа
Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur решил позволить польской нефтегазовой компании PGNiG участвовать в процедуре решения вопроса об исключении газопровода «Северный поток 2» из Европейской газовой директивы.
Общество
Володин сообщил о внесении поправок о наказании за нарушение карантина
В Госдуму внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми установят наказание за нарушение карантина.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
На сегодняшний день коронавирус выявлен более чем в 170 странах.
Футбол
Кокорин договорился с новым клубом
Политика
Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)
Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Культура
Про маньяка Дмитрия Лебедя из Хакасии снимут сериал
Общество
Определены конкретные задачи военных РФ по помощи жителям Бергамо
Согласно сообщению российского военного ведомства, были определены главные задачи, в которых городские власти будут полагаться именно на российских военных.
Экономика
В ЕС согласовали рекордную программу помощи экономике из-за вируса
Цель интервенции ЕЦБ — оказать поддержку финансовой сфере и стабилизировать рынок госдолга стран Южной Европы, которые могут столкнуться с повышением выплат по облигациям из-за опасений инвесторов о способности властей расплатиться по счетам.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Общество
МВД приостановит личный прием граждан
Уточняется, что прием прекратится в пятницу, 27 марта.