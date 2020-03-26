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Газета.RuГазета.Ru
В России введут налог на доход по вкладам
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Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.В источнике
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Антон Силуанов
Российский экономист
Для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно.РБК26 марта в 12:27
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Греф объяснил принцип налогообложения вкладов свыше 1 млн руб

Налог на процентные доходы по вкладам и инвестициям в долговые бумаги будет введен с 2021 года и начнет взиматься в 2022 году, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Налогом не будут облагаться и изменения суммы вклада, вызванные курсовыми колебаниями.
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