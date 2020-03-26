Коронавирус
Газета.RuВ России введут налог на доход по вкладам
Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.
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Путинский «налог на богатых»: нужно ли забирать вклады из банков
Московский Комсомолец26 марта в 10:16
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