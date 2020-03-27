Экономика
Газета.RuВ России введут налог на доход по вкладам
Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.
Читать в источнике
Оценить2,5K
Для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно.
— Антон Силуанов, российский экономистРЕН ТВ 26 марта в 17:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Политика
Турция закрыла международное авиасообщение из-за коронавируса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о прекращении авиасообщения Турции с зарубежными странами из-за пандемии коронавируса.
Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Происшествия
Минздрав Оренбургской области подтвердил смерть мужчины от COVID-19
Патологоанатомы подтвердили, что причиной смерти 57-летнего жителя Бузулука Оренбургской области стали осложнения после заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный Минздрав.
Общество
В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров
Замминистра обороны России Тимур Иванов рассказал, что каждый из центров будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.
Происшествия
Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец
Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Происшествия
В Москве умерла женщина с коронавирусом
69-летняя жительница столицы, у которой тест на коронавирус дал положительный результат, скончалась, сообщил Депздрав Москвы.
Происшествия
У «Ростов Арены» погиб пожарный, с огнем борются вертолет и поезд
Для борьбы с огнем задействованы 104 человека и 38 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и пожарный поезд.
Общество
В Москве пройдет масштабная дезинфекция
Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств для борьбы с коронавирусом.
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Политика
Глава правительства России ограничил движение через границу страны
Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
Общество
В Новосибирске нашли способ обойти карантинные меры против коронавируса
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников издал постановление, в котором рекомендовал, а не запретил работу торговых центров в дни, объявленные нерабочими в связи с распространением коронавируса.
Общество
Власти Чечни закрыли въезд в Грозный
Жителям Чечни в рамках борьбы с эпидемией коронавируса ограничили перемещение по республике, сообщил глава регионального парламента Магомед Даудов в своем Instagram-аккаунте.
Экономика
Холдинг Рината Ахметова отказался платить по кредитам из-за коронавируса
DTEK Energy отказался выплачивать долги по ценным бумагам компании, а также погашать задолженность перед банками, заявили 28 марта в энергохолдинге Рината Ахметова, сообщает интернет-газета «Страна.ua».
Общество
В Башкирии заражённый коронавирусом мужчина продавал мясо на рынке
Жителей города Сибая и Баймакского района, покупавших 22 марта продукцию в мясном павильоне № 37 сибайского рынка «Воскресный» на улице Матросова, 4, просят срочно обратиться на горячую линию минздрава или на горячую линию Сибая.
Политика
Эксперт: Жители ФРГ оценили помощь России, Китая и Кубы жителям Италии
Помощь и содействие Китая, России и Кубы для Италии, страдающей больше остальных стран Европы от коронавируса, жители ФРГ восприняли по-особенному.
Общество
Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт
К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Общество
Подросток с коронавирусом умер из-за отсутствия страховки
В Калифорнии 17-летний подросток умер, потому что врачи отказались ему помочь из-за отсутствия страховки, информирует CBS.
Общество
Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
Политика
В бундестаге раскритиковали США за санкции во время пандемии
Берлин, 28 марта 2020, 07:53 — REGNUM Попытки США навязать свои интересы путём введения санкций во время пандемии коронавируса неприемлемы, заявил глава комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Общество
Холодильники-морги для трупов появились на улицах Нью-Йорка
Передвижные морги появились на улицах Нью-Йорка: под них приспособили грузовики-рефрижераторы.
Политика
Посольство России направило протест газете La Stampa
Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
Энергетика
Bloomberg предрек долгую нефтяную войну между Москвой и Эр-Риядом
Заявление Эр-Рияда свидетельствует, что Саудовская Аравия и Россия готовы к долгой ценовой войне, несмотря на протесты членов ОПЕК, считает агентство.
Политика
Вирусолог назвал ошибки США и Европы в борьбе с коронавирусом
Высокий уровень противоэпидемических и профилактических мероприятий в России не позволяет случаям коронавируса в стране разрастись до эпидемических вспышек, сообщил в интервью РИА Новости профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
Общество
Жена Лещенко рассказала о его состоянии
Музыкант Игорь Крутой рассказал, что получил сообщение от жены певца Льва Лещенко, который находится в инфекционной больнице в Коммунарке.
Здоровье
В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции
Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.