Налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться уже летом 2020 года. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв. Законопроект, разработанный Минфином, поступил в правительство.

с чего всё началось

Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.

Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.

Общество Свыше половины россиян оказались безразличны к Навальному По данным "Левада-центра", почти половина россиян (47%) ничего не знают ни об обысках в региональных отделениях Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), главой которого является Навальный, ни об уголовных делах против сотрудников ФБК.

Единоборства Альварес нокаутировал Ковалева в 11-м раунде В Лас-Вегасе состоялся бой между чемпионом WBO Сергеем Ковалевым и чемпионом WBA в среднем весе Саулем Альваресом.

Культура Дженсен Эклс превратил арест Джареда Падалеки в шутку Дженсен Эклс сообщил, что у его коллеги по сериалу были «плохие выходные» и он надеется, что фанаты смогут показать ему свою любовь и поддержку, чтобы такой ситуации не повторилось.

Политика Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.

Здоровье Россияне подсели на антидепрессанты С января по август нынешнего года россияне купили 5,5 млн упаковок успокоительных средств почти на три миллиарда рублей.

Общество В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР Александр Старовойтов предложил разрешить регионам ограничивать число разрешений на такси, сообщила газета «Ведомости».

Авто АвтоВАЗ объяснил причины хлипкого кузова своих автомобилей Специалист АвтоВАЗа объяснил, почему автомобили завода имеют хлипкий кузов, про который автолюбители обычно говорят — сделан, как из фольги.