Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России введут налоговый вычет на фитнес

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Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
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