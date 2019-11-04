Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России введут налоговый вычет на фитнес

Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Фитнес-сбор: налоговый вычет на занятия спортом готовят к лету 2020-го

Известия16:01

В России введут налоговый вычет на фитнес

Газета.Ru16:13

Готовится закон о налоговом вычете на фитнес в России

РЕН ТВ17:24

В России могут ввести налоговый вычет на фитнес

Мойка7816:38

В 2020 году в России может появиться налоговый вычет на фитнес

Накануне.Ru17:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 17:42, Ашберн
Общество

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «ВКонтакте», следует из данных сайта Downdetector.
Коммерсантъ 09:35
Экономика

Сколько стоит сходить в магазин в Сыктывкаре: подборка цен на продукты

Корреспонденты РrоГорода сходили в магазин одного из популярных среди горожан "сетевиков" и купил самые необходимые съестные припасы.
Pro Город Сыктывкар вчера в 04:40
Политика

В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии

Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Кино

Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях

Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости 09:22
Спорт

Олимпийский чемпион Василенко умер в возрасте 43 лет

Известия 14:29
Шоу-бизнес

Рустам Солнцев: Ольга Бузова стремительно лысеет

Актуальные Новости вчера в 07:17
Единоборства

Ковалева госпитализировали после нокаута от Альвареса

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе боксер Сергей Ковалев доставлен в больницу после боя с Саулем «Канело» Альваресом в Лас-Вегасе.
Sport24.ru вчера в 05:20
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Сегодня Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери, обратившись к поклонникам и журналистам в социальных сетях.
7Дней.ру 13:12
Кино

Названы самые жуткие герои фильмов ужасов всех времен

РЕН ТВ 02 ноября в 05:02
Авто

Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей

В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток вчера в 09:38
Общество

Профессор ВШЭ назвал русский язык не «клоачным», но «фашистским»

Профессор Высшей школы экономики Сергей Медведев в полемике с со своим коллегой Гасаном Гусейновым поспешил не согласиться со словами последнего, что русский язык является «клоачным и убогим», назвав его «фашистским», в чем можно убедиться, ознакомившись с публикацией на его страничке в Facebook.
Красная весна 05:16
Общество

Русская предпринимательница вошла в число самых богатых в Финляндии

Переехавшая из России в Финляндию 30 лет назад предпринимательница Марина Северина заняла пятое место в списке самых богатых людей Финляндии, сообщает телекомпания Yle со ссылкой на данные налоговых органов страны.
Московский Комсомолец 11:08
Культура

Умерла актриса и певица Мари Лафоре

В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Политика

Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл

О новом спикере Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии.
ТАСС 15:24
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Вести.Ru 13:22
Происшествия

В Нижнем Новгороде жестоко убита беременная женщина

Российская газета 08:28
Шоу-бизнес

Вера Брежнева предстала перед фанатами в латексном костюме

Вера Брежнева опубликовала на своей странице в социальной сети видео, на котором исполнила танец перед зеркалом в черном костюме из латекса и маске женщины-кошки.
Волга-Медиа 01:47
Политика

МВФ не хочет давать деньги Зеленскому

В МВФ считают, что финансовую помощь вновь разворуют и президент Украины Владимир Зеленский не сможет вернуть деньги.
Свободная Пресса 02 ноября в 13:35
Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 13:34
Игры

Стало известно время выхода Red Dead Redemption 2 для ПК

Создатель серии Metal Gear и других известных работ японский геймдизайнер Хидэо Кодзима задолго до релиза заявлял, что очень ждет выхода Red Dead Redemption 2.
Телеканал 360° 17:00
Политика

Украинский военнослужащий раскритиковал качество питания в ВСУ

Украинский военный Александр Гром раскритиковал качество питания в частях Вооруженных сил Украины.
Народные новости вчера в 23:06
Финансы

Доллар дешевеет из-за усиления политической напряженности в США

В начале торгов в понедельник утром наблюдается снижение курса доллара на мировом валютном рынке.
Московский Комсомолец вчера в 23:24
Политика

МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы РФ в Золотое

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата российской Госдумы, лидера партии "Родина" Алексея Журавлева в населенный пункт Золотое Луганской области, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
Интерфакс 17:08
Шоу-бизнес

Муж Лолиты рассказал о причинах развода с певицей

Супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов сообщил изданию Starhit причины своего развода.
Аргументы и Факты 07:22
Экономика

Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС

Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.
РБК 16:00
Политика

«Невообразимо!»: как визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя

В Будапеште на этой неделе состоялась встреча президента России Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
ТК Звезда вчера в 10:45
Общество

Зеленский пообещал наказать заказчиков убийства Гандзюк

ТК Звезда 16:23
Политика

Президента Эстонии попросили не ездить в Москву на 9 Мая

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал президента страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РЕН ТВ 04:29
Армия и оружие

Украинские военные назвали новую дату отвода сил в Петровском

Командующий операцией Объединенных сил Украины генерал-лейтенант, Владимир Кравченко назвал новую возможную дату отвода сил в населенном пункте Петровское в Донбассе.
Московский Комсомолец 08:49
Интернет

Компания Facebook обновила логотип

Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.
Коммерсантъ 17:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гутенев Владимир Владимирович
Российский общественный деятель
Российский политический и общественный деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созыва, председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное