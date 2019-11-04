Экономика
Газета.RuВ России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
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Налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться уже летом 2020 года. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв. Законопроект, разработанный Минфином, поступил в правительство.Известия16:01
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Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
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«Терминатор» стал лидером американского проката
Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
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Началась погрузка последней партии белух из «китовой тюрьмы»
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В США прошли испытания космического корабля Starliner
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил сотрудников военной разведки с профессиональным праздником, отметив, что разведка - мощный инструмент защиты национальных интересов, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России (ДИМК).
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Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
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Согласно предварительной информации новая генерация Ford F-150 будет оснащаться 4,8 литровым двигателем V8 (в актуальной версии 5,0 литровый агрегат).
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Лановой прокомментировал состояние своего здоровья после спектакля
Актер Василий Лановой прокомментировал состояние своего здоровья после того, как во время спектакля у него поднялось давление.
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Убитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили
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Для доставки в Венесуэлу наличных суммой в 315 миллионов долларов понадобилось шесть самолетов.
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