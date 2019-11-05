Налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться уже летом 2020 года. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв. Законопроект, разработанный Минфином, поступил в правительство.

с чего всё началось

Компенсировать, начиная с лета будущего года, можно будет 13 процентов от суммы, потраченной на фитнес-услуги, но не более, чем 15 тысяч 600 рублей, отмечают в ведомстве. При этом статья затрат должна быть непосредственно связана с улучшением физического здоровья гражданина.

В России появится налоговый вычет на фитнес

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