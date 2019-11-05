Общество

Вести.RuВести.RuВ России появится налоговый вычет на фитнес

Компенсировать, начиная с лета будущего года, можно будет 13 процентов от суммы, потраченной на фитнес-услуги, но не более, чем 15 тысяч 600 рублей, отмечают в ведомстве. При этом статья затрат должна быть непосредственно связана с улучшением физического здоровья гражданина.
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с чего всё началось

Фитнес-сбор: налоговый вычет на занятия спортом готовят к лету 2020-го

Налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться уже летом 2020 года. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв. Законопроект, разработанный Минфином, поступил в правительство.
Известиявчера в 16:01

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Депутат оценил перспективы введения налогового вычета на фитнес-услуги

РИА Новости04:45

В России может появиться налоговый вычет на занятия спортом

РЕН ТВвчера в 23:54

Фитнес-сбор: налоговый вычет на занятия спортом готовят к лету 2020-го

Известиявчера в 16:01

«Известия»: налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в 2020 году

ТАССвчера в 20:23

В Госдуме заявили о возможности ввести налоговый вычет на фитнес летом

РБКвчера в 20:21

В России введут налоговый вычет на фитнес

Газета.Ruвчера в 16:13

В Госдуме планируют представить проект о налоговом вычете на фитнес-услуги

RT на русскомвчера в 21:29
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 05:24, Ашберн
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СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре

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Газета.Ru 03:51
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Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
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REGNUM 02:14
Общество

Неплатежи российских компаний за вывоз мусора выросли до 70%

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Российская газета вчера в 11:23
Происшествия

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Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
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СК заподозрил пилота «ИрАэро» в передаче управления самолетом знакомой

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Политика

Песков заявил о недопустимости преследования Малинова в Болгарии

Признание заслуг гражданина Болгарии Николая Малинова в плане внесения вклада в дело, в единство русского мира, в развитие дружбы и сотрудничества между народами России и Болгарии не должно быть причиной для преследования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент ФАН.
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В Кремле заявили о беспокойстве из-за срыва разведения сил в Донбассе

Ранее, 4 ноября, в Петровском (Донбасс) сорвалось разведение сил, запланированное на 13:00.
РБК 05:15
Происшествия

В Магнитогорске девятимесячная малышка отравилась крысиным ядом

Утром девятимесячную девочку из дома на улице Ярославского доставили в детскую горбольницу № 3. Оказалось, что ребёнок отравился крысиным ядом.
Магсити74 вчера в 08:04
Происшествия

В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»

Вести.Ru 04:05
Общество

Росатом опубликовал документ о наращивании ядерного арсенала СССР

Отмечается, что он в конце 1940-х годов лег в основу планов строительства советских промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана, необходимых для наращивания ядерного арсенала СССР.
Известия вчера в 21:05
Экономика

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т. Б. Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Шоу-бизнес

Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за бомбы

Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за бомбы Жизнь Анджелины Джоли оказалась в опасности.
Экспресс газета 02:39
Армия и оружие

В МИД РФ считают незаконным военное присутствие США в Сирии

Москва считает неприемлемыми попытки США незаконно сохранить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии в районе нефтяных месторождений, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
Российская газета 05:05
Происшествия

Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова

В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
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В сети появился новый клип фронтмена Rammstein, снятый в Петербурге

Piter.tv 03:25
Спорт

WADA передала в международные федерации 47 дел российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило в международные федерации 47 пакетов документов в рамках расследования дела о «несоответствиях» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ 04:50
Политика

Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией

Глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.
Lenta.ru вчера в 19:20
Футбол

В АПЛ тренерам могут разрешить запрашивать видеоповторы

Руководство английской Премьер-лиги проведёт встречу с представителями клубов первенства, на которой будет обсуждаться использование системы видеоповторов (VAR).
Чемпионат 01:56
Футбол

Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
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Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Политика

Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России

Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
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Red Dead Redemption 2 на ПК выйдет с урезанной графикой

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В Турции задержана сестра аль-Багдади

Вместе с сестрой были задержаны ее муж и невестка. Аль-Багдади, как утверждают власти США, был ликвидирован в результате спецоперации.
Свободная Пресса вчера в 21:23
Общество

Державшийся 140 лет температурный рекорд побит в Москве

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказывал возможность того, что установленный 5 ноября 1922 году рекорд (плюс 10,3 градуса) будет побит.
РБК 05:09
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