Налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться уже летом 2020 года. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв. Законопроект, разработанный Минфином, поступил в правительство.

с чего всё началось

Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.

В России введут налоговый вычет на фитнес

Гаджеты «Samsung» прекращает разработку процессоров Начиная с 2016 года, выпустив Galaxy S7 duo и Exynos 8890, Samsung использует собственные процессорные ядра Mongoose.

Политика Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Происшествия СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.

Политика Владимир Путин назначил начальника полиции Петербурга и Ленобласти Назначен заместитель начальника ГУ МВД России - начальник полиции по Петербургу и Ленинградской области.

Экономика Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.

Политика Иран объявил об очередном сокращении обязательств по ядерной сделке Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года США вышли из ядерной сделки с Ираном, после чего Тегеран выждал год и приступил к отмене ряда ядерных ограничений.

Космос «Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.

Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.

Происшествия 6 лет колонии получил глава томской организации Свидетелей Иеговы Судья приговорил его к шести годам колонии общего режима. По данному факту проводится проверка.

Политика В МИД РФ назвали недружественным отказ Эстонии в пролете и заходе российских судов Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва в недоумении от отказа Таллина в заходе в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков" и считает его недружественным.

Здоровье Названы виды рака с самой высокой одногодичной смертностью Чаще всего россияне умирают в течение года с момента постановки диагноза от рака пищевода (59%) и лёгких (49%).

Финансы Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум Индекс Московской биржи превысил 2950 пунктов и вновь обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Происшествия В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты» В Петербурге за помощью к врачам с симптомами отравления обратились около 60 сотрудников центрального офиса "Ленты".

Игры Авторы Red Dead Redemption 2 назвали точное время запуска PC-версии Студия Rockstar Games обозначила точное время выхода PC-версии Red Dead Redemption 2. Вестерн станет доступен пользователям сегодня, 5 ноября, в 16:00 по московскому времени.

Экономика Глава РЭЦ рассказал Медведеву о новых рынках для российской продукции Драйверами российского экспорта в настоящий момент выступают новые отрасли, такие как АПК и машиностроение, заявил глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Происшествия Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.

Экономика Президент Беларуси внес в Нацсобрание проект бюджета на 2020 год Доходы бюджета составят 39,5 миллиардов белорусских рублей В Палату представителей Национального собрания Беларуси за подписью президента Александра Лукашенко поступили проекты бюджетов на 2020 год и государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.

Общество Киселев объяснил протесты в России излишком студентов Телеведущий Дмитрий Киселев объяснил протестные настроения в обществе большим количеством выпускников гуманитарных высших учебных заведений.

Гаджеты Xiaomi и Redmi планируют выйти на рынок неубиваемых смартфонов Инсайдер из Индии Судханшу Амбхоре, регулярно публикующий правдивую информацию о технологических новинках, поделился новостями о ближайшем будущем смартфонов Xiaomi и Redmi.

Гаджеты Представлен смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп Кроме телевизоров на специальном мероприятии, компания Xiaomi презентовала новый смартфон с пятью камерами, одна из которых получила 108 Мп.

Спорт WADA отправило 47 допинговых дел спортсменов из России на рассмотрение Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отослало 47 допинговых дел российских спортсменов в международные спортивные федерации.