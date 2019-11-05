Общество

Газета.RuГазета.RuВ России введут налоговый вычет на фитнес

Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
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Фитнес-сбор: налоговый вычет на занятия спортом готовят к лету 2020-го

Налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться уже летом 2020 года. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв. Законопроект, разработанный Минфином, поступил в правительство.
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RT на русскомвчера в 21:29

Фитнес-сбор: налоговый вычет на занятия спортом готовят к лету 2020-го

Известиявчера в 16:01
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