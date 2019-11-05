Общество
REGNUMНалоговый вычет на фитнес могут ввести летом 2020 года
Разработанный Минфином России законопроект, вводящий налоговый вычет на фитнес-услуги, может быть принят летом 2020 года. Такой сценарий считает вероятным первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв («Единая Россия»), пишут «Известия».
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Налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться уже летом 2020 года. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв. Законопроект, разработанный Минфином, поступил в правительство.Известиявчера в 16:01
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