Налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться уже летом 2020 года. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв. Законопроект, разработанный Минфином, поступил в правительство.

с чего всё началось

Разработанный Минфином России законопроект, вводящий налоговый вычет на фитнес-услуги, может быть принят летом 2020 года. Такой сценарий считает вероятным первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв («Единая Россия»), пишут «Известия».

Налоговый вычет на фитнес могут ввести летом 2020 года

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