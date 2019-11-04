Общество

Газета.RuГазета.RuВ России введут налоговый вычет на фитнес

Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
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с чего всё началось

Фитнес-сбор: налоговый вычет на занятия спортом готовят к лету 2020-го

Налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться уже летом 2020 года. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв. Законопроект, разработанный Минфином, поступил в правительство.
Известиявчера в 16:01

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Минфин предложил ввести налоговый вычет за фитнес-услуги

Коммерсантъ00:02

В России может появиться налоговый вычет на занятия спортом

РЕН ТВвчера в 23:54

Фитнес-сбор: налоговый вычет на занятия спортом готовят к лету 2020-го

Известиявчера в 16:01

«Известия»: налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в 2020 году

ТАССвчера в 20:23

В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги

РИА Новостивчера в 19:01

В России введут налоговый вычет на фитнес

Газета.Ruвчера в 16:13

В Госдуме планируют представить проект о налоговом вычете на фитнес-услуги

RT на русскомвчера в 21:29
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На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

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В городе Питтсбург в США мужчина сообщил офису ФБР, что Россия якобы вживляет в американцев "жучков", чтобы управлять ими на расстоянии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:02
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Спартак — Арсенал (Тула) 0:1

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Lenta.ru вчера в 22:23
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На днях 55-летний Киану Ривз оказался в центре внимания гостей, пришедших в Музей Искусств на благотворительное художественно-кинематографическое мероприятие.
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Политика

В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
RT на русском вчера в 16:25
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска

В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Происшествия

В Башкирии женщина и двое детей погибли при пожаре

В ночь на 5 ноября в Татышлинском районе Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тела 29-летней женщины и двух детей - восьми и двух лет.
Российская газета вчера в 23:07
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Молодежная сборная России выиграла первый матч Суперсерии в Канаде

Российская газета вчера в 23:18
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Популярная российская певица Ева Польна рассказала о состоянии госпитализированной в Москве 14-летней дочери.
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Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
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Путин поздравил с юбилеем Александра Градского

Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.
РЕН ТВ 03 ноября в 02:48
Политика

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В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
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Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
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Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
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РИА Новости вчера в 18:04
Армия и оружие

В США назвали отстающую от России военную сферу

Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных.
РБК вчера в 21:19
Технологии

Почти треть россиян ежедневно сталкиваются со сбоями в Интернете

Почти каждый третий — 29 % — российский веб-пользователь сталкивается с проблемами в Интернете ежедневно.
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Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова

Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд Махачкалы.
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Танцовщица Анастасия Волочкова прибыла в Минск, где выступит на концерте Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.
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Астрономы разглядели в главном поясе астероидов самую маленькую карликовую планету

Слово и Дело вчера в 11:10
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Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
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ORSIS заявила о желании Еревана решить оружейный вопрос неофициально

Компания ORSIS получала от минобороны Армении неофициальные приглашения для урегулирования вопросов по несостоявшемуся контракту на поставку оружия.
Российская газета вчера в 21:15
Армия и оружие

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в одной из воинских частей в Забайкалье, испытывал нетерпимость к подчиненности, показывал повышенную конфликтность с другими военнослужащими и низкий уровень внушаемости.
Lenta.ru вчера в 10:08
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