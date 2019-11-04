Налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться уже летом 2020 года. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв. Законопроект, разработанный Минфином, поступил в правительство.

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Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.

В России введут налоговый вычет на фитнес

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