Экономика
Газета.RuВ России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
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Налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться уже летом 2020 года. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв. Законопроект, разработанный Минфином, поступил в правительство.Известия16:01
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Взгляд.ру вчера в 04:24
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REGNUM 19:09
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Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями
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РБК вчера в 13:07
Политика
Экс-посол США на Украине заявила, что Киев опасался адвоката Трампа
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ТАСС 17:16
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В Благовещенске открылась библиотека будущего
Виртуальная библиореальность настала в благовещенской библиотеке имени Чехова.
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Как пишет РИА Новости, проект подразумевает, что специальная система учета биологических материалов человека при помощи искусственного интеллекта будет определять диагнозы.
Neva.Today 03:46
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Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем
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Газета.Ru 16:55
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В полиции Камчатки проводят доследственную проверку по факту избиения малолетнего ребёнка в семье, сообщили РИА Новости в краевом управлении МВД РФ.
РИА Новости 17:50
Экономика
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По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 13:34
Кино
Названа дата выхода нового фильма о Человеке-пауке
Профиль 02 ноября в 13:06
Происшествия
Троих южносахалинцев осудили за избиение до смерти человека
Вступил в силу приговор Южно-Сахалинского городского суда в отношении трех ранее судимых жителей города по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Сахалин.Инфо 18:27
Футбол
Вела обошел Ибрагимовича и стал самым ценным игроком МЛС
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Sportbox.RU 15:19
Игры
РС-версия Red Dead Redemption 2 выйдет в 16:00 МСК
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Гаджеты
Смарт-часы Xiaomi Watch будут втрое дешевле Apple Watch 5
Для сравнения, цена Apple Watch 5 на китайском рынке составляет 611 долларов, Samsung Galaxy Watch LTE подешевле — 355 долларов.
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Жена экс-генпрокурора Украины сложила полномочия в Раде
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Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Французская актриса и певица, исполнительница песни "Manchester et Liverpool" Мари Лафоре скончалась на 81-м году жизни, сообщает издание Point со ссылкой на семью звезды.
РИА Новости вчера в 08:05
Музыка
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 ноября, прибыл на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в концертном зале в московском парке "Зарядье".
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Общество
Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян
Самыми популярными разведчиками среди россиян стали Рихард Зорге, Макс Отто фон Штирлиц (Максим Исаев), Николай Кузнецов и Владимир Путин, свидетельствует опрос ВЦИОМ, проведённый ко дню военного разведчика 5 ноября.
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