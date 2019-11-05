Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги

Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформить налоговый вычет на фитнес-услуги. О соответствующем законопроекте "Известиям" рассказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.
Читать в источнике
Комментировать223
с чего всё началось

Фитнес-сбор: налоговый вычет на занятия спортом готовят к лету 2020-го

Налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться уже летом 2020 года. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв. Законопроект, разработанный Минфином, поступил в правительство.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Депутат оценил перспективы введения налогового вычета на фитнес-услуги

РИА Новости04:45

В России может появиться налоговый вычет на занятия спортом

РЕН ТВвчера в 23:54

Фитнес-сбор: налоговый вычет на занятия спортом готовят к лету 2020-го

Известиявчера в 16:01

«Известия»: налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в 2020 году

ТАССвчера в 20:23

В Госдуме заявили о возможности ввести налоговый вычет на фитнес летом

РБКвчера в 20:21

В России введут налоговый вычет на фитнес

Газета.Ruвчера в 16:13

В Госдуме планируют представить проект о налоговом вычете на фитнес-услуги

RT на русскомвчера в 21:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:10, Вашингтон
Политика

Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России

Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Космос

«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства

Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Lenta.ru 04:22
Происшествия

Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Происшествия

Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
Гаджеты

Apple предупредила об отключении старых iPhone и iPad от интернета

Владельцы старых смартфонов и планшетов компании Apple до 3 ноября должны были обновить свои устройства до самой последней прошивки.
Astera вчера в 13:20
Космос

Ученые допустили, что Вселенная может являться гигантской петлей

Актуальные Новости 02:41
Политика

Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС.
РИА Новости вчера в 17:40
Политика

Голикова признала оптимизацию здравоохранения во многом неудачной

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова признала, что оптимизация здравоохранения во многих регионах страны была проведена неудачно.
Росбалт 03 ноября в 13:45
Политика

В Кремле заявили о неизменности позиции Путина по транзиту газа

Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Музыка

Украинка Maruv получила награду MTV как «лучшая российская певица»

РИА Новости Крым вчера в 06:47
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Происшествия

В челябинской больнице уборщица «умыла» пациентку грязной тряпкой

REGNUM 02:14
Политика

В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
RT на русском вчера в 16:25
Шоу-бизнес

Василий Лановой прервал спектакль из-за высокого давления

Народный артист СССР Василий Лановой почувствовал себя плохо на спектакле в воскресенье.
Вести.Ru вчера в 03:10
Происшествия

В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»

Вести.Ru 04:05
Кино

Евгений Миронов: «Ленин русских не любил — „ленивые мужики“»

По словам актера, «вождь революции» недолюбливал русских людей.
Культуромания 01:35
Футбол

Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Армия и оружие

Расстрелявший сослуживцев солдат имел взыскания за обращение с оружием

МР7.ру вчера в 12:14
Общество

Супермаркеты начали устанавливать автоматы по разливу пива

Крупные производители пива начали устанавливать в супермаркетах автоматы по разливу пива, пишет газета «Коммерсантъ».
Ведомости 01:30
Происшествия

Две тысячи доз в сутки: в Омске задержали главу наркосиндиката

Вести.Ru 05:48
Политика

Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа

Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru вчера в 13:44
Политика

Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке

6 октября Иран приступит к новому сокращению обязательств по ядерной сделке, а на объекте в Фордо начнется обогащение урана, объявил Роухани.
Московский Комсомолец 03:15
Политика

Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии

Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru 03:48
Происшествия

В Петербурге завели дело после падения лифта в роддоме

РИА Новости 05:43
Авто

Mazda CX-5 получила в России зимнюю спецверсию

Российская газета 03:40
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Политика

США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату

Соединенные Штаты сделали официальное заявление о выходе из Парижского соглашения по климату.
РЕН ТВ вчера в 15:52
Кино

Съемки новой части «Фантастических тварей» перенесли

Американская киностудия Warner Bros. заявила, что начнет съемки третьей части долгожданного фильма «Фантастические твари» уже весной следующего года.
УтроNews 05:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное