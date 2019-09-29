Экономика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineВ России введут новую систему винных акцизов

В России с 2020 года устанавливается единая ставка акциза на российское и импортное вино, а также вводится акциз на виноград. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
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Новые акцизы на алкоголь не приведут к росту цен на вино

Туапсинские вести27 сентября в 10:31

В России введут новую систему винных акцизов

БИЗНЕС Online16:56

Путин подписал закон о введении с 2020 г новой системы винных акцизов

ПРАЙМ16:15

Путин подписал закон о новой системе винных акцизов

Комсомольская правда17:12

Виноделы рассказали, к чему приведут новые акцизы

ТАСС27 сентября в 01:06
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