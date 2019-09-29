Экономика
БИЗНЕС OnlineВ России введут новую систему винных акцизов
В России с 2020 года устанавливается единая ставка акциза на российское и импортное вино, а также вводится акциз на виноград. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:44, Вашингтон
Политика
Украина запустит транспорт на границе с Крымом
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев планирует организовать пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска двух контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).
RT на русском 06:29
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Футбол
Шевченко может сменить Джампаоло на посту главного тренера «Милана»
Руководство «Милана» рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера своего бывшего футболиста Андрея Шевченко.
Sport24.ru 17:17
Наука
В чайных пакетиках обнаружили миллиарды частиц микропластика
Под воздействием горячей воды чайные пакетики высвобождают 11,6 миллиарда микрочастиц (размером 1-150 микрометров) и 3,1 миллиарда наночастиц (100-1000 нанометров).
UfacityNews.ru 27 сентября в 03:35
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Футбол
Источник: Карпин и Тихонов являются претендентами на пост тренера «Спартака»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и экс-наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассматриваются руководством «Спартака» в качестве возможной замены покинувшему коллектив Олегу Кононову.
RT на русском 16:55
Политика
Предполагаемая дочь Путина провела тайную встречу с российскими генетиками
Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
REGNUM 13:23
Происшествия
Дана Борисова отреагировала на задержание Бочкаревой с наркотиками
Телеведущая Дана Борисова прокомментировала задержание актрисы Натальи Бочкаревой, у которой недавно обнаружили наркотики.
Газета.Ru 12:22
Армия и оружие
Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»
Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
Известия 10:16
Общество
В России изменились правила приема на работу
27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.
Lenta.ru 05:20
Политика
В МИД пообещали ответить на отказ Sputnik в аккредитации в Британии
Россия ответит симметрично на отказ агентству Sputnik в аккредитации на конференцию Консервативной партии Великобритании.
RT на русском 14:29
Происшествия
Полиция Петербурга поднята по тревоге. Ищут вандала, оскорбившего Путина и Русский музей
Как стало «Фонтанке», нехорошая запись появилась под кованой оградой Русского музея примерно в 16.00 воскресенья, 29 сентября.
Фонтанка.Ру 13:42
Футбол
Джикия: некорректно говорить, справился ли Кононов в «Спартаке»
Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался об увольнении главного тренера команды Олега Кононова.
RT на русском 13:47
Авто
Назван топ-3 недорогих иномарок для начинающих водителей
Слово и Дело 17:10
Футбол
Президент «Арсенала» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал судейство в поединке с «Краснодаром».
Vprognoze.ru 17:37
Космос
Маск показал корабль для колонизации Марса
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск представил прототип многоразового космического корабля, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну.
Lenta.ru 08:07
Музыка
Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М»
28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".
Культуромания 06:03
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Автоспорт
Албон: потратил много времени на обгон Квята
Пилот «Ред Булл» Александер Албон поделился впечатлениями от Гран-при России, отметив, что в ходе гонки ему было непросто обойти гонщика «Торо Россо» Даниила Квята.
Чемпионат 13:16
Политика
В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК 13:33
Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН 27 сентября в 19:36
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Политика
Путин подписал закон об освобождении помощи для студентов от НДФЛ
Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц.
RT на русском 15:01
Армия и оружие
Российские военные проинспектируют полигоны Греции
Российские специалисты посетят учебные районы и полигоны, узнают о размещенных здесь воинских формированиях и частях, а также об учениях "Парменион" сухопутных войск Греции.
Российская газета 17:28
Общество
Врачи назвали три симптома рака печени
Специалисты в области медицины назвали три частых симптома, по которым можно определить развитие рака печени.
Экономика сегодня 13:56
Политика
Захарова высмеяла обвинения о причастности России к скандалу с Трампом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что РФ якобы причастна к скандалу вокруг разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Мойка78 27 сентября в 15:49
Общество
Дима Билан извинился перед самарцами
РИА Новости 14:45