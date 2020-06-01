Авто

Автоновости дняАвтоновости дняВ России введут штраф за брошенные автомобили

В проекте новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) появилось сразу несколько новых статей, касающихся автомобилистов в России. Одна из них, как сообщает «РГ», предлагает наказывать владельцев брошенных разукомплектованных машин предупреждением или штрафом.
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В проект КоАП внесли штраф за брошенные во дворах машины

РИА Новостивчера в 08:58

Каким будет штраф за брошенные автомобили в России?

Автостатвчера в 06:08

В России будут штрафовать за брошенные автомобили

Daily-Motor.Ru31 мая в 03:37

В РФ появится штраф за брошенные машины

CarsWeek.ru31 мая в 04:38

Владельцев брошенных авто в России будут штрафовать

Picsnews.net31 мая в 03:29

Штраф за брошенные автомобили появится в России

Тарантас Ньюс31 мая в 02:48

В России введут штраф за брошенные автомобили

Автоновости дня31 мая в 02:46
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 02:25, Ашберн
Происшествия

Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
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Энергетика

Добыча нефти в РФ в мае снизилась более чем на 17%

Среднесуточная добыча нефти в России в мае 2020 года составила 9,388 млн баррелей в день, что на 17,2% меньше, в чем предыдущем месяце, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса РФ.
Газета.Ru 02:03
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Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
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Шоу-бизнес

Константин Богомолов выложил в Сеть фото Собчак топлес

Сегодня Богомолов выложил в своём Инстаграме фотографию Собчак топлес со спины.
Paparazzi.ru вчера в 08:18
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Общество

Минпросвещения проведет очный выпускной для школьников

Собака.ru вчера в 10:13
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Общество

МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров

Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
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Здоровье

У 70 человек в онкодиспансере в Барнауле выявлен коронавирус

В Барнауле коронавирус подтверждён у 70 человек из онкологического диспансера. На карантин до 10 июня закрыт корпус на улице Никитина.
Evo-rus.com 01:05
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Общество

В России вступил в силу временный запрет на ввоз топлива

В России официально вступил в силу запрет на ввоз в Россию импортного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
ТАСС 01:34
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Космос

Ближайшая к Земле экзопланета может быть пригодна для жизни

Международная группа исследователей из Женевского университета подтвердила факт существования ближайшей к Земле экзопланеты около звезды Проксима Центавра, о предположительном существовании которой мы писали ранее.
Машины и Механизмы 30 мая в 07:39
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Происшествия

Внедорожник наехал на полицейских во время протестов в штате Нью-Йорк

Газета.Ru 01:49
Политика

Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США

Соединенные Штаты вступили в эпоху «сумятицы», считает российский сенатор Алексей Пушков.
Известия 00:36
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Кино

Актер Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»

Американский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в ремейке фильма «Человек-волк».
iReactor 30 мая в 07:47
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Авто

Kia XCeed: все о новом купе-кроссовере за 1,5 млн

Цены начинаются от 1,5 млн рублей Стоимость Kia XCeed начинается от 1499900 руб. за 140-сильную машину в комплектации Luxe, которая включает 16-дюймовые колеса, светодиодные фары, задний парктроник, камеру заднего вида, климат-контроль и обогрев руля.
AutoNews вчера в 08:46
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Общество

Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
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Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
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Происшествия

В Кургане мужчина поджег 13 машин на стоянке автосалона

Газета.Ru 02:05
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Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

REGNUM вчера в 13:03
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Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
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Технологии

Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг

Популярные сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Ведомости вчера в 23:23
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Спорт

Хоккеист Задоров высказался о беспорядках в США

Газета.Ru вчера в 22:30
Общество

«Уральские авиалинии» планируют привлечь кредиты в нескольких банках

Авиакомпания "Уральские авиалинии" проводит переговоры с несколькими банками для предоставления займов, помимо уже открытой кредитной линии от Сбербанка.
ТАСС 01:55
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Происшествия

Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области

Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия вчера в 08:55
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Политика

Директор «Южмаша» пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией

Войт напомнил, что в 2014 году "Южмаш" совместно с Россией работал над изготовлением ракет "Зенит" в рамках международного проекта "Морской старт" (Sea Launch).
РИА Новости вчера в 19:43
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Новосибирской области выросло в 6 раз

Жителей Новосибирской области, заболевших коронавирусом, выросло в шесть раз по итогам мая.
Atas.info 01:05
Кино

Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром

Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.
Газета.Ru вчера в 03:41
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Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
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Игры

Вместо ремастера – мод Crysis Enhanced Edition призван значительно улучшить графику в игре

Команда RemasterStudio выпустила мод для первой части Crysis, который призван улучшить внешний вид проекта 2007 года выпуска.
Городской портал Новый Нижний 01:00
Политика

Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon

Lenta.ru 31 мая в 00:29
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Политика

В Киеве прокомментировали вопрос о водоснабжении Крыма

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, если Москва направит официальный запрос в Киев с просьбой возобновить водоснабжение Крыма, то получит четкий ответ, что это возможно только после освобождения полуострова.
Московский Комсомолец вчера в 16:56
Шоу-бизнес

Алсу впервые показала фото сына Рафаэля

Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
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